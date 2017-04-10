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10 апреля 2017, 20:14 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Томми Сантала: Здорово забить даже в пустые ворота, но главное, что «Металлург» выиграл

Нападающий «Металлурга» Томми Сантала поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).

— Здорово забить, пусть даже в пустые ворота, но главнее, что мы смогли одержать важную победу.

— Что случилось в первом периоде?
— Мы оказались не готовы, СКА доминировал. Но в плей-офф нужно находить пути для победы.

— Что изменили после первого матча?
— Мы поработали над меньшинством, нужно было приспособиться к атаке СКА. Это получилось, а Калетнику удалось даже забить в меньшинстве.

— СКА был сильнее на вбрасываниях.
— Не все получилось, нужно работать больше как пятерка на точке, — передает слова Санталы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1−1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

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