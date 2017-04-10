Томми Сантала: Здорово забить даже в пустые ворота, но главное, что «Металлург» выиграл
Нападающий «Металлурга» Томми Сантала поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).
— Здорово забить, пусть даже в пустые ворота, но главнее, что мы смогли одержать важную победу.
— Что случилось в первом периоде?
— Мы оказались не готовы, СКА доминировал. Но в
— Что изменили после первого матча?
— Мы поработали над меньшинством, нужно было приспособиться к атаке СКА. Это получилось, а Калетнику удалось даже забить в меньшинстве.
— СКА был сильнее на вбрасываниях.
— Не все получилось, нужно работать больше как пятерка на точке, — передает слова Санталы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1−1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
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