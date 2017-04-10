Калетник: «Металлург» Мг отстоял в меньшинстве, много выручал Кошечкин
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владислав Калетник прокомментировал победу своей команды над СКА (3:1) во втором матче финала Кубка Гагарина.
Счёт в серии — 1−1.
«Много отстояли в меньшинстве и в равных составах, хорошо оборонялись и играли терпеливо. Нас много выручал вратарь, надо отдать ему должное. Болельщики нас сегодня очень поддерживали, были нашим шестым игроком. В первом периоде уступали по броскам, соперник начал активно, мы оборонялись. В раздевалке поговорили, тренер дал установку, и мы в дальнейшем не отклонялись от плана на игру, и всё у нас получилось», — передаёт слова Калетника корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter