Калетник: «Металлург» Мг отстоял в меньшинстве, много выручал Кошечкин

Счёт в серии — 1−1.



«Много отстояли в меньшинстве и в равных составах, хорошо оборонялись и играли терпеливо. Нас много выручал вратарь, надо отдать ему должное. Болельщики нас сегодня очень поддерживали, были нашим шестым игроком. В первом периоде уступали по броскам, соперник начал активно, мы оборонялись. В раздевалке поговорили, тренер дал установку, и мы в дальнейшем не отклонялись от плана на игру, и всё у нас получилось», — передаёт слова Калетника корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.