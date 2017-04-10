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10 апреля 2017, 20:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: За что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь, почему нет

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от «Металлурга» Мг во втором матче финала Кубка Гагарина (1:3), а также попытку форварда команды Александра Барабанова забить в стиле «лакросс».

Счёт в серии — 1−1.

«Вроде, неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла свою роль, готовимся к следующему матчу. За что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Металлург Мг
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