Знарок: За что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь, почему нет

На этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот. Впрочем, по лицу Ильи Воробьева было видно — он очень доволен. А как иначе, когда твоя команда всего однажды играет в большинстве за игру, но все равно — побеждает.