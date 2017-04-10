Знарок: За что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь, почему нет
Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от «Металлурга» Мг во втором матче финала Кубка Гагарина (1:3), а также попытку форварда команды Александра Барабанова забить в стиле «лакросс».
Счёт в серии — 1−1.
«Вроде, неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла свою роль, готовимся к следующему матчу. За что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter