И. Воробьёв: Горжусь «Металлургом», нас сегодня услышали сверху
Главный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьёв прокомментировал победу над петербургским СКА во втором матче финала Кубка Гагарина (3:1).
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Счёт в серии — 1−1.
«Горжусь своей командой, молодцы. Выстояли через не могу, отдали очень много, много сделали. Нас услышали сегодня сверху, довольны победой. Перевод Сёмина в третье звено? У нас команда играет, а перевёл, потому что надо было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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