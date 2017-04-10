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10 апреля 2017, 20:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

И. Воробьёв: Горжусь «Металлургом», нас сегодня услышали сверху

Главный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьёв прокомментировал победу над петербургским СКА во втором матче финала Кубка Гагарина (3:1).

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«Горжусь своей командой, молодцы. Выстояли через не могу, отдали очень много, много сделали. Нас услышали сегодня сверху, довольны победой. Перевод Сёмина в третье звено? У нас команда играет, а перевёл, потому что надо было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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На этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот. Впрочем, по лицу Ильи Воробьева было видно — он очень доволен. А как иначе, когда твоя команда всего однажды играет в большинстве за игру, но все равно — побеждает.
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