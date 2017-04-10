«Калетник прыгнул на борт как Овечкин…» Все о победе «Магнитки» над СКА

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«МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД»

В свободный день между двумя играми финала комментаторы «Матч ТВ» решили развлечься тем, что записали свою версию зомби-песни «Тает лед» от группы «Грибы», посвященную главной серии Кубка Гагарина.

Денис Казанский, Роман Скворцов, Алексей Бадюков и главная звезда этой команды — ослепительная блондинка Дарья Миронова облачились в хоккейные маски (как у киллера Джейсона в ужастике «Пятница, 13-е») и сняли разухабистый клип на берегу Урала.

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Проблема в том, что в эфир «Матч ТВ» этот ролик не пустили. Наверное, испугались экстремизма. Очень уж жутко выглядят вратарские маски времен Третьяка. Но комментаторы пожелали сами себе, чтобы их клип собрал миллион просмотров на YouTube.

В целом болельщики хорошо восприняли креатив. И даже начали делать пародии на пародию:

«На финале тает лед, Шипачев в пах Калетника бьет,

Но судья не замечает, и ему матч-штраф не дает.

Да, как вы помните, Вадиму Шипачеву все-таки выписали «5+20», но задним числом, уже после игры. А ведь «Магнитка» в концовке могла получить пятиминутное большинство. Это изменило бы все.

С другой стороны сразу же всплыло, что Томми Сантала ударил клюшкой Никиту Гусева. И финну тоже прилетело «5+20», а также денежный штраф.

В общем, арбитры вместе с СДК делали все, чтобы уравнять шансы в этой серии. Выгнали одного из «Магнитки» — тут же удаляют кого-то из СКА. Причем выписывают одинаковый штраф.

Кстати, на этот матч вышли не Алексей Белов с Сергеем Кулаковым, а другие люди в полосатом — Виктор Гашилов и Роман Гофман.

ШТОРМ ПО ИМЕНИ СКА

В первом периоде Евгений Кетов схватил соперника руками и был удален. Это большинство реализовал Ян Коварж, которого в прошлом матче срубил у борта Илья Ковальчук. Причем умница Коварж сначала выиграл вбрасывание, а потом удачно подставил клюшку под шайбу, заморочив голову Шестеркину.

Но вообще СКА провел период бесподобно. Пристегнитесь ремнями, эта статистика вас потрясет. 41 — 8 по броскам! Из них 17 — 2 в створ ворот. Причем игроки «Магнитки» совершили 16 блоков. Иначе вратаря Василия Кошечкина просто бы снесли.

Штанга, перекладина… Удар, удар, еще удар — как в боксе. Соперник на грани нокдауна. И вот СКА реализует большинство, которое выписали за удаление Сергея Мозякина — тот опасно сыграл высоко поднятой клюшкой. Вадим Шипачев забыт на правой штанге и спокойно попадает в пустой угол.

ПРОРЫВ КАЛЕТНИКА

Большинство — смертельное оружие СКА. Особенно бригада Шипачева.

Но что сделала «Магнитка» во втором периоде? Резко увеличила количество силовых приемов (12 — 4). Не можешь догнать игрока, который быстро катит? Ударь его.

Питер по-прежнему бросал очень много (11 — 8), но уже и Магнитогорск не хотел отставать. Слишком много удалений у хозяев. Причем фолят все, даже мастера. Данис Зарипов рубанул по клюшке Патрику Херсли, а потом не давал ему подобрать клюшку. Возмущенный швед отпихнул руками лучшего снайпера плей-офф… .

Теперь удален Евгений Тимкин, герой прошлогоднего финала. Неужели СКА дожмет хозяев?

Однако «Магнитка» организует кинжальную контратаку. Бросок у Оскара Осалы в меньшинстве не получается, но у ворот расторопно играет Владислав Калетник.

Аж 11 матчей подряд не мог забить центрфорвард четвертого звена, которому прилетело клюшкой в пах от Шипачева. И тут — такая удача!

Калетник в диком восторге прыгает на бортик, исполняя трюк Овечкина. Но не совсем технично, шлепается на зад к восторгу трибун.

«Не забиваешь ты — забьют тебе» — банальная истина, которую не хочется доставать из пыльного дедушкиного сундука. Но как иначе опишешь то, что происходило на льду? СКА безбожно транжирил колоссальное преимущество.

«Голы в этом матче вы еще увидите», — сказал как отрезал рослый Херсли, когда давал интервью во втором перерыве. И ушел из эфира во время интервью — как Олег Знарок два дня назад ушел с пресс-конференции. Это фишка у питерцев такая?

Время третьего периода таяло, но голов у СКА все не было.

И не случилось вообще. Третью шайбу уже в пустые ворота Питера отправил Сантала.

В серии — ничья.