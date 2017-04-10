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10 апреля 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

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В составе СКА шайбу забросил Вадим Шипачев (12-я минута). У «Металлурга» отличились Ян Коварж (8), Владислав Калетник (38) и Томми Сантала (59).

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин провел 100-й матч в розыгрышах Кубка Гагарина. Для нападающего магнитогорской команды Даниса Зарипова матч стал 600-м в КХЛ, а для его одноклубника форварда Яна Коваржа — 300-м.

«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина — 1−1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.

10.04.2017 17:00 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:1 СКА
(1:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин Игорь Шестеркин 58:34 (И. Шестеркин 58:49-58:56)
1-й период
Евгений Кетов 06:44
07:20 Ян Коварж (К. Ли)
10:18 Сергей Мозякин
Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Н. Гусев) 11:40
13:24 Ярослав Косов
2-й период
25:10 Томми Сантала
28:37 Данис Зарипов
Патрик Херсли 28:37
33:38 Ян Коварж
Сергей Плотников 33:38
36:57 Евгений Тимкин
37:17 Владислав Калетник (О. Осала)
3-й период
58:49 п.в. Томми Сантала (Е. Тимкин, Е. Бирюков)
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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