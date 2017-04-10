«Металлург» обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина

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В составе СКА шайбу забросил Вадим Шипачев (12-я минута). У «Металлурга» отличились Ян Коварж (8), Владислав Калетник (38) и Томми Сантала (59).

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин провел 100-й матч в розыгрышах Кубка Гагарина. Для нападающего магнитогорской команды Даниса Зарипова матч стал 600-м в КХЛ, а для его одноклубника форварда Яна Коваржа — 300-м.