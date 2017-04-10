«Металлург» обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над
санкт-петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
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В составе СКА шайбу забросил Вадим Шипачев (12-я минута). У «Металлурга» отличились Ян Коварж (8), Владислав Калетник (38) и Томми Сантала (59).
Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин провел 100-й матч в розыгрышах Кубка Гагарина. Для нападающего магнитогорской команды Даниса Зарипова матч стал 600-м в КХЛ, а для его одноклубника форварда Яна Коваржа — 300-м.
«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина — 1−1. Следующий матч состоится в
|10.04.2017 17:00
|Плей-офф: Финал
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:1
|СКА
|(1:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Олег Знарок
Вратари
|Василий Кошечкин
|Игорь Шестеркин 58:34 (И. Шестеркин 58:49-58:56)
|1-й период
|Евгений Кетов
|06:44
|07:20
|Ян Коварж (К. Ли)
|10:18
|Сергей Мозякин
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Н. Гусев)
|11:40
|13:24
|Ярослав Косов
|2-й период
|25:10
|Томми Сантала
|28:37
|Данис Зарипов
|Патрик Херсли
|28:37
|33:38
|Ян Коварж
|Сергей Плотников
|33:38
|36:57
|Евгений Тимкин
|37:17
|Владислав Калетник (О. Осала)
|3-й период
|58:49
|п.в.
|Томми Сантала (Е. Тимкин, Е. Бирюков)
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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