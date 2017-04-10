Фастовский: ХК «Сибирь» придется непросто, но задача выйти в плей-офф будет

«Сибирь» в сезоне-2016/17 не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому «Куньлуню». Уже известно, что клуб покидает ряд игроков, в том числе — лидеры: Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов.

«В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто. Будьте к этому готовы! Но задача попадания в плей-офф будет, без этого никуда. Что касается новых спонсоров, идут переговоры, и один почти созрел», — заявил Фастовский, которого цитирует официальный микроблог «Сибири» в Twitter.

Также Фастовский опроверг слухи в интернете о том, что «Сибирь» не допустят в КХЛ.

«Это делают те, кому нужны просмотры и «лайки», — сказал генеральный менеджер новосибирского клуба.