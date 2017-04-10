Фастовский: ХК «Сибирь» придется непросто, но задача выйти в плей-офф будет
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Хоккейному клубу «Сибирь» в новом сезоне придется непросто, но перед командой будет стоять задача выхода в плей-офф КХЛ, заявил генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками.
«Сибирь» в сезоне-2016/17 не смогла пробиться в
«В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто. Будьте к этому готовы! Но задача попадания в
Также Фастовский опроверг слухи в интернете о том, что «Сибирь» не допустят в КХЛ.
«Это делают те, кому нужны просмотры и «лайки», — сказал генеральный менеджер новосибирского клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter