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10 апреля 2017, 16:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Фастовский: ХК «Сибирь» придется непросто, но задача выйти в плей-офф будет

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Хоккейному клубу «Сибирь» в новом сезоне придется непросто, но перед командой будет стоять задача выхода в плей-офф КХЛ, заявил генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками.

«Сибирь» в сезоне-2016/17 не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому «Куньлуню». Уже известно, что клуб покидает ряд игроков, в том числе — лидеры: Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов.

«В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто. Будьте к этому готовы! Но задача попадания в плей-офф будет, без этого никуда. Что касается новых спонсоров, идут переговоры, и один почти созрел», — заявил Фастовский, которого цитирует официальный микроблог «Сибири» в Twitter.

Также Фастовский опроверг слухи в интернете о том, что «Сибирь» не допустят в КХЛ.

«Это делают те, кому нужны просмотры и «лайки», — сказал генеральный менеджер новосибирского клуба.

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