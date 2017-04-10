Генменеджер «Сибири» Фастовский опроверг информацию об исключении клуба из КХЛ
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский опроверг информацию об исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезона. Фастовского цитирует
пресс-служба клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд клубов, включая «Сибирь», могут быть исключены из КХЛ
«Это делают те, кому нужны просмотры и лайки», — сказал Фастовский.
В сезоне-2016/17 «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в
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