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10 апреля 2017, 16:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Сибири» Фастовский опроверг информацию об исключении клуба из КХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский опроверг информацию об исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезона. Фастовского цитирует пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд клубов, включая «Сибирь», могут быть исключены из КХЛ из-за финансовых проблем.

«Это делают те, кому нужны просмотры и лайки», — сказал Фастовский.

В сезоне-2016/17 «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.

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Фастовский: ХК «Сибирь» придется непросто, но задача выйти в плей-офф будет

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Хоккейному клубу «Сибирь» в новом сезоне придется непросто, но перед командой будет стоять задача выхода в плей-офф КХЛ, заявил генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками.
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