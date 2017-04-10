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10 апреля 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина.

Главные тренеры магнитогорского Металлурга и петербургского <span class=error>СКА</span> определились с составами на первый матч финала Кубка <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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В составе «Магнитки» Дмитрия Казионова заменил его брат Денис. В составе «армейцев» отсутствует Егор Яковлев, вместо которого заявлен 13-м нападающим Виктор Тихонов. Счёт в серии 1−0 в пользу СКА.

«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.

СКА
Шестёркин (Коскинен);
Рукавишников — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Дергачёв — Каблуков — Барабанов, Тихонов

Второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 17:00 мск.

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