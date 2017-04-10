Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина
Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Магнитки» Дмитрия Казионова заменил его брат Денис. В составе «армейцев» отсутствует Егор Яковлев, вместо которого заявлен 13-м нападающим Виктор Тихонов. Счёт в серии 1−0 в пользу СКА.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Рукавишников — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Дергачёв — Каблуков — Барабанов, Тихонов
Второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 17:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter