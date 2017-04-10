Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина

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В составе «Магнитки» Дмитрия Казионова заменил его брат Денис. В составе «армейцев» отсутствует Егор Яковлев, вместо которого заявлен 13-м нападающим Виктор Тихонов. Счёт в серии 1−0 в пользу СКА.



«Металлург» Мг

Кошечкин (Самсонов);

Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;

Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;

Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;

Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.



СКА

Шестёркин (Коскинен);

Рукавишников — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;

Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;

Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;

Рыков, Дергачёв — Каблуков — Барабанов, Тихонов



Второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 17:00 мск.