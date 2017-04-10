Фастовский: Шумаков, Шалунов, Окулов, Кемппайнен покидают хоккейный клуб «Сибирь»

Контракты Шумакова, Шалунова, Окулова, Кемппайнена с «Сибирью» истекают 30 апреля. Новосибирцы по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 не вышли в плей-офф.

«По составу: потеряли мы пока трех лидеров: Шумаков, Шалунов и Окулов. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург. Кемппайнен также в “Сибири” играть не будет», — сказал на встрече с болельщиками клуба Фастовский, слова которого приводятся в официальном аккаунте новосибирцев в Twitter.

По информации агентства «Р-Спорт», Сергей Шумаков и Константин Окулов продолжат карьеру в ЦСКА, на Максима Шалунова претендуют ЦСКА и СКА.