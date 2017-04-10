Агент: Игроки «Сибири» Шалунов и Шумаков продолжат карьеру в одном из клубов КХЛ

В понедельник генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками сообщил, что Шумаков и Шалунов покинут новосибирскую команду.

«Думаю, что игроки останутся в КХЛ. Не могу ответить на вопрос, где, это прерогатива “Сибири” и того клуба, где они продолжат карьеру», — рассказал Бабаев.

В декабре президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб рассматривает возможность приобретения Шумакова и Шалунова.

24-летний Шумаков провел 54 игры, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. На счету 24-летнего Шалунова 19 голов и 18 результативных пасов в 49 матчах. В текущем сезоне хоккеисты дебютировали за сборную России.