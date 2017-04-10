Павел Зубов назначен и. о. главного тренера ХК «Сибирь»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, чьи слова приводит
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
О расторжении контракта с предыдущим главным тренером команды Андреем Скабелкой было объявлено 20 февраля.
«Найти главного тренера оказалось сложнее, чем я думал, — сказал Фастовский. — Было несколько кандидатов, искали долго и далеко. В итоге нашли быстро и рядом, сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК “Сибирь” Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter