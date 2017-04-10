Павел Зубов назначен и. о. главного тренера ХК «Сибирь»

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О расторжении контракта с предыдущим главным тренером команды Андреем Скабелкой было объявлено 20 февраля.

«Найти главного тренера оказалось сложнее, чем я думал, — сказал Фастовский. — Было несколько кандидатов, искали долго и далеко. В итоге нашли быстро и рядом, сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК “Сибирь” Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки».