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10 апреля 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Павел Зубов назначен и. о. главного тренера ХК «Сибирь»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

О расторжении контракта с предыдущим главным тренером команды Андреем Скабелкой было объявлено 20 февраля. Увеличить
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О расторжении контракта с предыдущим главным тренером команды Андреем Скабелкой было объявлено 20 февраля.

«Найти главного тренера оказалось сложнее, чем я думал, — сказал Фастовский. — Было несколько кандидатов, искали долго и далеко. В итоге нашли быстро и рядом, сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК “Сибирь” Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки».

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Фастовский: ХК «Сибирь» придется непросто, но задача выйти в плей-офф будет

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Хоккейному клубу «Сибирь» в новом сезоне придется непросто, но перед командой будет стоять задача выхода в плей-офф КХЛ, заявил генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками.
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