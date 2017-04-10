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10 апреля 2017, 15:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками объявил о том, что Павел Зубов назначен и.о. главного тренера.

«Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но с приставкой и.о. С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнём следующий сезон. Зубова должен утвердить попечительский совет. Теперь мы должны найти тренера по защитникам и тренера по физической подготовке», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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