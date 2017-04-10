Покажут ли «Магнитке» кулак снова?

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— Если некоторые вещи не изменятся, то у нас нет шансов, — заявил на пресс-конференции после поражения в первом матче серии главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. Отказавшись расшифровать свои слова.

— Шипачев должен быть дисквалифицирован? — докучал Олегу Знарку вопросами-распросами дотошный московский журналист. Главный тренер СКА сделал непонимающее лицо: «За что?». А потом не выдержал: «Хватит».

Спору нет, его команда одержала заслуженную победу. И в этих «некоторых вещах» не нуждалась. Эти «вещи» стали ложкой (или ложками) дегтя, испортившей первый матч, богатый на голы и прочие яркие моменты.

Разумеется, наставник «Магнитки» намекал на судейство, а «вещи» побоялся называть своими именами, чтобы не нарваться на штраф за критику людей в полосатых свитерах.

Накануне серии главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов дал официальному сайту лиги интервью, в котором затронул судейскую кухню и ознакомил со списком допущенных подчиненных до работы в финале. А чуть раньше в аналогичном интервью о себе поведал рефери Сергей Кулаков из Твери, попавший в этот список. Хотя еще в позапрошлом сезоне при прежней власти в судейской системе координат он пребывал в опале, его даже опустили в Высшую хоккейную лигу, где он продолжил косячить.

Однако теперь этот уже возрастной рефери в фаворе. Ему и Алексею Белову из Ярославля доверили стартовый матч финала, задающий тональность всей серии.

Белов, к слову, уже судил финал плей-офф. 10 апреля 2011-го в Уфе, «Салават Юлаев» — «Атлант». Второй матч завершился грандиозным скандалом, ударившим по репутации лиги. При счете 1:0 в пользу гостей судья ошибочно выдворил до конца игры мытищинца Федора Федорова за мнимый фол против уфимца Владимира Антипова. За пять минут большинства хозяева забросили две шайбы и внесли перелом. Управляющий делами КХЛ Владимир Шалаев попытался защитить судей, но в Мытищах в экстренном порядке созвали пресс-конференцию, на которой были расставлены все точки над i.

Я по горячим следам того дела звонил Белову, допустившему ошибку. Судья достойно ответил на все не самые приятные вопросы.

Имел честь автор этих строк на предсезонном турнире коротать вечер в уфимском отеле с Кулаковым. С кружкой пива и другим напитками покрепче. Двумя часами раньше рефери из Твери засудил «Спартак». Сидевший с нами за столом главный тренер красно-белых Милош Ржига спокойно хотел выяснить у арбитра что да как. Но Кулаков сразу перешел в контратаку, стал рассказывать, какой он крутой, поработал на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (лайнсменом) и вообще в судействе академик.

Его похвальбу решительно прервал один из руководителей «Спартака», оказавшись у стола. Он быстро поставил зарвавшегося рефери на место. Кулаков сдулся в прямом и переносном смысле. Вскоре отключившегося судью транспортировали в номер.

Но вернемся в наши дни. Как за два года Кулаков превратился из изгоя в герои? Как за столь короткий срок ему удалось прыгнуть из грязи в князи? Ведь в этом сезоне его работа была далека от идеала. Достаточно вспомнить засчитанный им гол-фантом в Ярославле железнодорожника Контиолы, забитый в пустые ворота в тот момент, когда шайбой владел капитан ЦСКА Денисов. Только спустя несколько месяцев удалось получить ответ. Оказалось, Кулаков не увидел, у кого шайба. Это было в регулярном чемпионате.

А какую блокировку он разглядел у другого капитана ЦСКА Андронова (Денисов не играл) в шестом матче серии с «Локомотивом», это удаление стоило армейцам решающего гола. Зато когда в начале субботнего матча обуреваемый жаждой мести Ковальчук сзади сбил с ног капитана «Магнитки» Мозякина, Кулаков проглотил свисток. И пустил его в дело, зафиксировав странный фол Коваржа на защитнике гостей Зубареве. «Слабое удаление», — сказал бы Анисимов. Что в переводе на русский — «удаления не было».

И как можно было не заметить удар клюшкой Шапачева в пах Калетнику? СДК выписал армейцу законные (5+20) минут, но кто вернет украденные у «Металлурга» пять минут большинства? И почему Вологодский Кросби не получил дополнительную дисквалификацию? Год назад за сомнительный на нем фол (Дмитрий Квартальнов сказал, что он не тянул и на две минуты) московскому армейцу Плэтту дали аж четыре матча. Столько даже за настоящего Кросби вряд ли дадут.

В третьем периоде Широков ткнул локтем в лицо Филиппи, судьи оценили это двумя минутами, но и чеху выписали штраф за неспортивное поведение. В чем оно состояло? Ответы хочется получить в программе «Судейская» с участием Анисимова и на сайте лиги в рубрике «Судейский вопрос».

Анисимов, признав фол Шипачева, отметил, что аналогичное нарушение судьи проглядели на Гусеве, которого клюшкой ударил Сантала (финну СДК тоже выписал большой штраф). Мол, соперники квиты. Но четное количество пропущенных фолов не оправдывает рефери, а усугубляет его вину.

Очень любопытно, доверят ли Кулакову еще матчи финальной серии? Покажут ли «Магнитке» кулак еще раз?