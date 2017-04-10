КХЛ выписала Сантале «5+20» и подвергла денежному штрафу

Время — 41:42. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Металлург» Томми Санталу наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п. 1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.







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