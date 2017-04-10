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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29375653/
10 апреля 2017, 13:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ выписала Сантале «5+20» и подвергла денежному штрафу

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финальной серии «Металлург» Магнитогорск — СКА, состоявшейся 8 апреля 2017 года.

Время — 41:42. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Металлург» Томми Санталу наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п. 1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.



Видео также доступно на официальном сайте КХЛ

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