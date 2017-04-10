«Kazsport» покажет второй матч финальной серии Кубка Гагарина
Сегодня телеканал «Kazsport» в прямом эфире покажет второй матч финала Кубка Гагарина, в котором встретятся две звездные команды: магнитогорский «Металлург» (обладатель Кубка Гагарина-2016) и петербургский СКА (обладатель Кубка Гагарина-2015).
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Первая игра команд завершилась в пользу СКА (5:4). Счет в серии 1 — 0 в пользу петербуржцев.
Начало прямой трансляции в 19:50.
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