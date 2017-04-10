«Kazsport» покажет второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» стал первым финалистом Восточной конференции сезона 2016/2017, обыграв «Барыс» 4−0 в серии. Одним из героев противостояния «Магнитки» и «Барыса» стал 35-летний нападающий Данис Зарипов. В ходе этой серии он оформил два хет-трика. В предыдущей серии с «Куньлунь Ред Стар» Зарипов также забивал три шайбы по ходу одного матча, так что в копилке четырёхкратного обладателя Кубка Гагарина уже три «трюка со шляпой» в нынешнем плей-офф. Это достижение Зарипова стало новым рекордом КХЛ.