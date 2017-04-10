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10 апреля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Kazsport» покажет второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня телеканал «Kazsport» в прямом эфире покажет второй матч финала Кубка Гагарина, в котором встретятся две звездные команды: магнитогорский «Металлург» (обладатель Кубка Гагарина-2016) и петербургский СКА (обладатель Кубка Гагарина-2015).

Сегодня телеканал Kazsport в прямом эфире покажет второй матч финала Кубка <span class=error>Гагарина</span> в котором встретятся две звездные команды: магнитогорский Металлург (обладатель Кубка <span class=error>Гагарина</span>-2016) и петербургский <span class=error>СКА</span> (обладатель Кубка <span class=error>Гагарина</span>-2015). Увеличить
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Первая игра команд завершилась в пользу СКА (5:4). Счет в серии 1 — 0 в пользу петербуржцев.

Начало прямой трансляции в 19:50.

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Данис Зарипов: «Барыс» заслужил большего, но мы оказались сильнее

Магнитогорский «Металлург» стал первым финалистом Восточной конференции сезона 2016/2017, обыграв «Барыс» 4−0 в серии. Одним из героев противостояния «Магнитки» и «Барыса» стал 35-летний нападающий Данис Зарипов. В ходе этой серии он оформил два хет-трика. В предыдущей серии с «Куньлунь Ред Стар» Зарипов также забивал три шайбы по ходу одного матча, так что в копилке четырёхкратного обладателя Кубка Гагарина уже три «трюка со шляпой» в нынешнем плей-офф. Это достижение Зарипова стало новым рекордом КХЛ.
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