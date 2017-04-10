Ковальчук, Ли и судьи, исправляйтесь! 5 антигероев первого матча финала

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1. Крис Ли

Перед началом финала в адрес матерого защитника «Магнитки» было сказано немало добрых слов. Причем, специалисты хвалили канадца, как и за результативность, так и за надежную игру в обороне.

Однако в первом матче именно Ли совершил, пожалуй, самую грубую ошибку в обороне «Металлурга» — позволил Дадонову обыграть себя один в один.

Благодаря этому питерский снайпер выскочил на Кошечкина неожиданно, как чертик из табакерки! И в итоге забросил, как выяснилось чуть позже, победную шайбу.

2. Илья Ковальчук

Маститый капитан СКА опять дал волю своим нервам и пошел на поводу у эмоций. Из-за этого Ковальчук был удален до конца матча еще во втором периоде. А СКА был вынужден пять минут играть в меньшинстве и пропустил важную шайбу.

Вина Ильи отягощается еще и тем, что лидер армейцев не мог не понимать, что щадить его за удар локтем в голову судьи уже не будут. Ведь ранее они уже удалили магнитогорца Оскара Осалу до конца матча за очень похожее нарушение.

3. Василий Кошечкин

Нельзя сказать, что Кошечкин в этом матче наделал много грубых ошибок. Даже одну будет трудно вспомнить.

Но, судя по счету, Василий и не выручал. Пять шайб в финале — это многовато! И, наверное, его партнеров еще более удручает печальная статистика своего вратаря в матчах со СКА.

Ведь уже на протяжении двух последних сезонов, в пяти поединках кряду «Магнитка» глотает от СКА или четыре, или пять шайб. Не меньше! Если так пропускать и дальше, то даже при наличии ударного суперзвена на победу в серии рассчитывать трудно.

4. Вадим Шипачев.

Классный, умный и по-настоящему талантливый форвард СКА сыграл в эпизоде с магнитогорцем Калетником очень грязно!

Бить в пах и в обычной уличной драке никогда большой честью не считалось.

А уж в хоккее, клюшкой… Ведь все игроки сами понимают, насколько это болезненные удары.

Хочется видеть в исполнении Шипачева больше красивых розыгрышей в зоне и… Большего уважения к сопернику. Тем более, что он знает чем соперников наказать и без ударов между ног.

5. Арбитры матча

Поневоле приходится продолжить тему Шипачева. Потому что судили то арбитры в принципе неплохо и честно. Давали за одинаковые нарушения равные наказания. А в хоккее это самое главное.

Но вот на 51-й минуте все же прокололись — упустили из виду грубый фол Шипачева.

СДК эту ошибку, конечно, поправил выписав Вадиму пост-фактум матч-штраф. Однако этот эпизод кардинальным образом повлиял на судьбу матча.

Вышло, что «Магнитка» не получила законные пять минут большинства при счете 3:3. И, мало того, две шайбы потом организовало в ворота уральцев именно звено проштрафившегося Шипачева.