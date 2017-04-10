Ковальчук, Ли и судьи, исправляйтесь! 5 антигероев первого матча финала
Перед вторым поединком в битве за Кубок Гагарина «Советский спорт» публикует рейтинг хоккеистов, проштрафившихся в первой встрече.
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Видимо, что-то случилось...
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1. Крис Ли
Перед началом финала в адрес матерого защитника «Магнитки» было сказано немало добрых слов. Причем, специалисты хвалили канадца, как и за результативность, так и за надежную игру в обороне.
Однако в первом матче именно Ли совершил, пожалуй, самую грубую ошибку в обороне «Металлурга» — позволил Дадонову обыграть себя один в один.
Благодаря этому питерский снайпер выскочил на Кошечкина неожиданно, как чертик из табакерки! И в итоге забросил, как выяснилось чуть позже, победную шайбу.
2. Илья Ковальчук
Маститый капитан СКА опять дал волю своим нервам и пошел на поводу у эмоций.
Вина Ильи отягощается еще и тем, что лидер армейцев не мог не понимать, что щадить его за удар локтем в голову судьи уже не будут. Ведь ранее они уже удалили магнитогорца Оскара Осалу до конца матча за очень похожее нарушение.
3. Василий Кошечкин
Нельзя сказать, что Кошечкин в этом матче наделал много грубых ошибок. Даже одну будет трудно вспомнить.
Но, судя по счету, Василий и не выручал. Пять шайб в финале — это многовато! И, наверное, его партнеров еще более удручает печальная статистика своего вратаря в матчах со СКА.
Ведь уже на протяжении двух последних сезонов, в пяти поединках кряду «Магнитка» глотает от СКА или четыре, или пять шайб. Не меньше! Если так пропускать и дальше, то даже при наличии ударного суперзвена на победу в серии рассчитывать трудно.
4. Вадим Шипачев.
Классный, умный и
Бить в пах и в обычной уличной драке никогда большой честью не считалось.
А уж в хоккее, клюшкой… Ведь все игроки сами понимают, насколько это болезненные удары.
Хочется видеть в исполнении Шипачева больше красивых розыгрышей в зоне и… Большего уважения к сопернику. Тем более, что он знает чем соперников наказать и без ударов между ног.
5. Арбитры матча
Поневоле приходится продолжить тему Шипачева. Потому что судили то арбитры в принципе неплохо и честно. Давали за одинаковые нарушения равные наказания. А в хоккее это самое главное.
Но вот на 51-й минуте все же прокололись — упустили из виду грубый фол Шипачева.
СДК эту ошибку, конечно, поправил выписав Вадиму
Вышло, что «Магнитка» не получила законные пять минут большинства при счете 3:3. И, мало того, две шайбы потом организовало в ворота уральцев именно звено проштрафившегося Шипачева.
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