Последняя надежда «Магнитки»
Сегодня в Магнитогорске состоится второй матч финала Кубка Гагарина. В первой игре СКА оказался сильнее «Металлурга» со счетом 5:4.
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Одна неудача на самом старте еще не приговор для «Магнитки». Две финальных серии, состоявшихся три и один год назад, уральская команда начинала с поражений. Это не помешало ей в итоге дожать в седьмых матчах «Лев» и ЦСКА. Однако именно вторая игра становится ключевой во всем противостоянии. Об этом убедительно говорят безжалостные цифры статистики. За всю историю финалов Кубка Гагарина восемь раз из восьми команда, выигрывавшая второй матч, в конечном счете брала титул. Таким образом, у «Металлурга» остается чуть ли не последняя надежда на продолжение борьбы. Во вторник ему предстоит провести самую важную игру в текущем сезоне.
«Я надеюсь, что это не та серия, не те команды, которые заканчивают 4−0, — сказал “СЭ” в воскресенье
Главной проблемой для «Металлурга» остается загруженность лидеров. В первую очередь это относится к ведущим защитникам. Крис Ли отыграл в субботу полчаса без шести секунд и был «раздет» Евгением Дадоновым при победной шайбе СКА.
Алексей Береглазов, только недавно восстановившийся после травмы, по собственному признанию был виновен в двух пропущенных шайбах. Если СКА и дальше сможет поддерживать игровой темп выше среднего уровня на протяжении большей части матча, то хозяевам придется тяжело. Вариантов, чтобы провести ротацию и усилить
Традиционным предметом для дискуссий после окончания первого матча стало судейство. По ходу встречи за атаку соперников в голову были удалены до конца матча нападающий «Металлурга» Оскар Осала и форвард СКА Илья Ковальчук.
МЕТАЛЛУРГ Мг — СКА
Счет в серии: 0−1 (4:5)
Второй матч — сегодня в 17.00 (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD), третий — 12 апреля в 19.30, четвертый — 14 апреля в 19.30.
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша Кубка Гагарина получают команды с более высоким номером посева. В каждой конференции пары для каждой стадии
ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО МАТЧА ФИНАЛА НЕИЗМЕННО СТАНОВИЛСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА ГАГАРИНА
Начиная с первого розыгрыша Кубка Гагарина команда, побеждавшая во второй игре финальной серии, неизменно становилась обладателем главного приза. Причем, эта традиция не зависит от того, где будущие счастливчики выигрывают — четырежды будущие обладатели Кубка Гагарина побеждали в гостях, столько же раз — дома.
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