Последняя надежда «Магнитки»

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Одна неудача на самом старте еще не приговор для «Магнитки». Две финальных серии, состоявшихся три и один год назад, уральская команда начинала с поражений. Это не помешало ей в итоге дожать в седьмых матчах «Лев» и ЦСКА. Однако именно вторая игра становится ключевой во всем противостоянии. Об этом убедительно говорят безжалостные цифры статистики. За всю историю финалов Кубка Гагарина восемь раз из восьми команда, выигрывавшая второй матч, в конечном счете брала титул. Таким образом, у «Металлурга» остается чуть ли не последняя надежда на продолжение борьбы. Во вторник ему предстоит провести самую важную игру в текущем сезоне.

«Я надеюсь, что это не та серия, не те команды, которые заканчивают 4−0, — сказал “СЭ” в воскресенье вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин. — Поэтому будем работать дальше. Мы верим в победу в финале. Если б шансов не было, мы бы сегодня написали, что сдаемся. Нет, мы не сдаемся».

фоторепортаж СКА выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Главной проблемой для «Металлурга» остается загруженность лидеров. В первую очередь это относится к ведущим защитникам. Крис Ли отыграл в субботу полчаса без шести секунд и был «раздет» Евгением Дадоновым при победной шайбе СКА.

Алексей Береглазов, только недавно восстановившийся после травмы, по собственному признанию был виновен в двух пропущенных шайбах. Если СКА и дальше сможет поддерживать игровой темп выше среднего уровня на протяжении большей части матча, то хозяевам придется тяжело. Вариантов, чтобы провести ротацию и усилить какие-то сочетания, у главного тренера команды Ильи Воробьева практически нет.

Традиционным предметом для дискуссий после окончания первого матча стало судейство. По ходу встречи за атаку соперников в голову были удалены до конца матча нападающий «Металлурга» Оскар Осала и форвард СКА Илья Ковальчук. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел оба этих эпизода и оставил наказания игроков без изменений. Тогда как нападающий армейцев Вадим Шипачев задним числом получил аналогичное наказание. В третьем периоде он нанес удар клюшкой игроку «Магнитки» Владиславу Калетнику в область паха. Справедливости ради стоит отметить, что момент с этим фолом во всех подробностях можно было разглядеть только на видеоповторе. Однако ошибка судей не в пользу «Металлурга» была налицо.

МЕТАЛЛУРГ Мг — СКА

Счет в серии: 0−1 (4:5)

Второй матч — сегодня в 17.00 (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD), третий — 12 апреля в 19.30, четвертый — 14 апреля в 19.30.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша Кубка Гагарина получают команды с более высоким номером посева. В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер играет с наименьшим номером, второй по счету — с предпоследним, и так далее. Пятые, шестые и седьмые матчи, если потребуется, пройдут 16, 18 и 20 апреля.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО МАТЧА ФИНАЛА НЕИЗМЕННО СТАНОВИЛСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА ГАГАРИНА

Начиная с первого розыгрыша Кубка Гагарина команда, побеждавшая во второй игре финальной серии, неизменно становилась обладателем главного приза. Причем, эта традиция не зависит от того, где будущие счастливчики выигрывают — четырежды будущие обладатели Кубка Гагарина побеждали в гостях, столько же раз — дома.