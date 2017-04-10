Воробьев затмил Знарка! 5 героев первого матча финала

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Сегодня в 17.00 (по Москве) СКА и «Магнитка» вновь выйдут на лед в битве за Кубок Гагарина. И пусть не врут те хоккейные болельщики, кто скажет, что им финал не интересен.

Потому что с первого матча битва захватила. Были в ней и девять голов, и камбэки, и матч-штрафы, и скандалы….

И пока, по началу, финал очень хорош! За что хочется сказать спасибо и СКА, и «Магнитке». Потому что-то, что мы увидели в первом поединке можно обозначить всего одним словом — круто! И второй матч ждем с нетерпением.

Ну, а в ожидании его я предлагаю вспомнить главных героев первого поединка.

1. Евгений Дадонов.

Вот просто бальзам мне на душу пролил форвард СКА. Только я в своей заметке «Топ-6 персон будущего финала» посетовал на то, что лучший снайпер КГ-2015 не так много забивает в этом плей-офф… .

И нате вам — дубль! Причем обе шайбы (особенно вторая) заброшены за счет высочайшего личного мастерства. Не придерешься. Ну и победный гол в личную копилку. Таким шайбам в финале цены нет.

2. Илья Воробьев.

Счет на табло, конечно, в пользу СКА. Но вот на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Магнитки» вчистую обыграл своего оппонента.

Обычно Олег Знарок перед журналистами всегда главная фигура. Но в субботу Илья Воробьев сразу захватил инициативу и своим «Я в шоке» заставил всю страну вздрогнуть. И потом уже внимания журналистов до самого конца не выпустил.

При этом наставник «Металлурга» прошел по лезвию и не оступился! Вроде и рубанул так, что все сразу напряглись. Но и правил КХЛ при этом никак не нарушил. Штрафовать его тоже не за что!

Тренеры, учитесь у Воробьева.

3. Патрик Херсли.

Вообще я категорически против, чтобы за СКА, который за глаза величают базовым клубом сборной России, выступали иностранцы. Херсли, простите за каламбур, они там делают?

Но сейчас я очень рад, что Патрик играет в финале. Потому что люди, которые в 21 веке рвут сетки на воротах, в хоккее нужны. В любой лиге, на любом уровне такие шикарные броски — украшение матча.

Тут уже не важно — кто забил, кому забил… Все истинные любители хоккея таким голам должны аплодировать стоя.

Браво, Херсли!

4. Томаш Филиппи.

Думаю, что этому форварду вся «Магнитка» должна пожать руку после матча. Потому что чех подарил уральцам связь с будущим. Пусть его гол за 11 секунд до конца поединка не сильно изменил итоговый счет матча. Но для психологии уступившей команды эта шайба очень важна.

Обратите внимание! Именно Филиппи вышел у «Металлурга» на лед шестым полевым игроков вместо голкипера Василия Кошечкина. И оправдал доверие тренеров.

5. Николай Прохоркин.

На самом деле для меня, как для хоккейного журналиста, Прохоркин сейчас не на пятом, а на первом месте в рейтинге. Потому что с точки зрения прессы Николай — главный герой этой встречи.

Вот посмотрите, форвард пропустил тяжелейший удар. Заработал для команды пять минут большинства. Пришел в себя, вернулся на лед. И вскоре сам забил очень важный гол.

Но самое главное — после матча вышел к журналистам с распухшим носом. Честно и открыто рассказал, как и что. И про удар Осалы, который как раз по носу и пришелся. И про свою шайбу, которую судьи засчитали не сразу.

Вот это — настоящий профи! Ведь интервью после матча всегда интереснее делать с главными героями конкретной игры. Особенно, когда они не только голы забивали, но и побывали в жестких переделках.

Хоккеисты, берите пример с Прохоркина!