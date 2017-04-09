5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли

Патрик Херсли (СКА). Финал Кубка Гагарина — 2017

Перейдя в стан «армейцев» по ходу нынешнего сезона, Патрик Херсли уже успел зарекомендовать себя как мастера мощного и поставленного броска. Однако все сомнения шведский защитник снял в первом матче финала Кубка Гагарина, когда своим броском порвал сетку ворот Василия Кошечкина. Получив большинство после удаления Криса Ли в третьем периоде, петербуржцы выпустили на реализацию свою первую спецбригаду большинства — и не прогадали. Проведя в зоне соперника почти минуту, игроки СКА доставили шайбу до Вадима Шипачёва, который отдал выверенный пас из-за ворот точно на клюшку праворукого Патрика Херсли. Бросок у защитника СКА получился таким мощным, что порвал дальнюю «девятку» ворот «Магнитки».

Ши Уэбер (сборная Канады). Олимпийские игры — 2010

Этот знаменитый гол канадского защитника видел, пожалуй, каждый любитель хоккея. О сумасшедшем по силе броске Уэбера знали ещё тогда, однако после случая на домашней Олимпиаде шестого номера канадцев стали ассоциировать именно с порванной сеткой ворот. В матче группового этапа против сборной Германии Уэбер получил шайбу на синей линии соперника, лёгким движением подтащил снаряд к себе и неотразимо выстрелил в дальнюю «девятку». Сомнений здесь было куда больше, чем в случае с голом Херсли, и арбитры не сразу указали на центр. После броска защитника шайба почти не изменила направление своего полёта, а потому определить взятие ворот на глаз было очень трудно. По словам самого Уэбера, он ни на секунду не сомневался, что шайба пересекла линию ворот, даже несмотря на то, что в самих воротах её в итоге не оказалось. Споры разрешил скорее не сам видеоповтор, сколько шикарный кадр оператора, где на сетке ворот отчётливо видна краска от шайбы.



Евгений Грачёв («Торпедо»). Регулярный чемпионат КХЛ — 2016/17

А вот в случае с Евгением Грачёвым видеоповтор пришёлся как нельзя кстати. Поразительно, но ни один из игроков или арбитров как будто не обратили внимания на явно заколыхавшуюся сетку ворот. Что забавно, апеллировал к судьям лишь Петерис Скудра, находившийся от рамки едва ли не дальше всех. Грачёв резво ворвался в зону по месту левого крайнего, докатил до круга вбрасывания и нанёс убийственный бросок над плечом Андрея Макарова. На повторе видна довольно странная техника исполнения броска, при которой форвард «Торпедо» как будто закручивает шайбу от «пятки» крюка к его концу, что придает ей слегка странный полёт и, как следствие, такое сильное ускорение. К слову, гол Грачёва в матче с «Куньлунем» установил на табло итоговый счёт 2:4 и позволил нижегородцам спокойно довести матч до победы. Правда, один вопрос всё же остался: действительно ли у Грачёва такой пушечный бросок или дело в китайской сетке?



Бретт Кларк («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Регулярный чемпионат НХЛ — 2010/11

Тот матч между «Тампой» и «Филадельфией» запомнился не только пятнадцатью голами команд на двоих, но и абсолютно нетипичным для хоккея случаем. Защитник «молний» Бретт Кларк закатился в зону с левого фланга и неотразимо бросил в дальний угол ворот с точки вбрасывания. Судьи незамедлительно остановили игру, чтобы посмотреть видеоповтор, хотя игроки «Тампы», кажется, ни на секунду не сомневались, что шайба в воротах побывала. Повтор лишь подтвердил их уверенность: шайба прошла над ловушкой Сергея Бобровского и вылетела из дальней «девятки» его ворот. Гол Кларка сделал счёт 4:5 в пользу «лётчиков», а сам матч закончился победой «Тампы» 8:7. Для Бобровского же этот бросок стал последним в матче — его заменили после первого периода.



Владимир Тарасенко (СКА). Регулярный чемпионат КХЛ — 2012/13

Выступая за СКА, Владимир Тарасенко запомнился не только огромным скачком в развитии по сравнению с «Сибирью», но и необычным голом в ворота рижского «Динамо». Шайба Тарасенко — единственная в этой подборке, заброшенная кистевым броском, а не «щелчком», и потому большую роль здесь играет ненадёжность самого инвентаря, нежели сила броска. Тем не менее в начале третьего периода бросок Владимира в «домик» Телльквисту привёл к непонятной ситуации, когда по всем законам шайба должна быть в сетке, но её там не оказалось. Впрочем, здесь всё было однозначно, и даже повтор судьям не понадобился. Правда, злополучное место в сетке пришлось всё же подвязать, и игра продолжилась. Гол-фантом Тарасенко, кстати, «армейцам» не помог — в том матче они всё же уступили 3:4.