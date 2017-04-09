СДК КХЛ оставил без изменений штраф Осалы
Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — СКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Металлург» Оскара Осалу наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п. 1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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