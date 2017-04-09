Илья Зубов с большой вероятностью продолжит карьеру в ХК «Салават Юлаев»
Нападающий Илья Зубов, последние два сезона отыгравший в омском «Авангарде», с большой вероятностью продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Авангард» в воскресенье объявил о том, что Зубов, чей контракт истекает 30 апреля, покидает клуб. В сезоне-2016/17 на счету 30-летнего Зубова семь шайб и 16 результативных передач в 56 матчах. Ранее серебряный призер молодежного чемпионата мира-2006 и 2007 играл в КХЛ за «Адмирал» (Владивосток), ЦСКА (Москва) и «Салават Юлаев».
«Салавату Юлаеву» нужны центральные нападающие, клуб заинтересован в Илье Зубове. С большой вероятностью новым клубом
В уфимском клубе Зубов ранее выступал в сезонах-2006/07 и 2009/10, до и после поездки в Северную Америку, где форвард играл за клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» и его
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