Илья Зубов с большой вероятностью продолжит карьеру в ХК «Салават Юлаев»

«Авангард» в воскресенье объявил о том, что Зубов, чей контракт истекает 30 апреля, покидает клуб. В сезоне-2016/17 на счету 30-летнего Зубова семь шайб и 16 результативных передач в 56 матчах. Ранее серебряный призер молодежного чемпионата мира-2006 и 2007 играл в КХЛ за «Адмирал» (Владивосток), ЦСКА (Москва) и «Салават Юлаев».

«Салавату Юлаеву» нужны центральные нападающие, клуб заинтересован в Илье Зубове. С большой вероятностью новым клубом экс-капитана «Авангарда» и «Адмирала» станет «Салават Юлаев», — сообщил собеседник агентства.