СДК КХЛ выписал Шипачеву «5+20» минут штрафа за удар клюшкой в пах Калетнику

СКА в субботу в Магнитогорске со счетом 5:4 обыграл «Металлург» в первой игре финальной серии плей-офф до четырех побед. В третьем периоде Шипачев нанес удар Калетнику, но эпизод остался без внимания судей. Позднее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил агентству «Р-Спорт», что лига рассмотрит данный эпизод.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев на пресс-конференции после игры в субботу заявил, что пребывает «несколько в шоке», и что у его команды мало шансов в финале, «если некоторые вещи не изменятся».

Получившие по «5+20» во втором периоде игры в субботу за удары в голову капитан СКА Илья Ковальчук и форвард «Магнитки» Оскар Осала дополнительно оштрафованы на 100 тысяч рублей.