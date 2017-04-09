СДК КХЛ выписал Шипачеву «5+20» минут штрафа за удар клюшкой в пах Калетнику
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал форварду санкт-петербургского СКА Вадиму Шипачеву «5+20» минут штрафа за удар клюшкой в пах нападающему магнитогорского «Металлурга» Владиславу Калетнику в третьем периоде первой игры финала КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.
СКА в субботу в Магнитогорске со счетом 5:4 обыграл «Металлург» в первой игре финальной серии
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев на
Получившие по «5+20» во втором периоде игры в субботу за удары в голову капитан СКА Илья Ковальчук и форвард «Магнитки» Оскар Осала дополнительно оштрафованы на 100 тысяч рублей.
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