ХК «Авангард» ведет переговоры с Фурхом о новом контракте, Зубов покидает команду
«Авангард» ведет переговоры с голкипером Домиником Фурхом о новом контракте, нападающий Илья Зубов покидает команду, сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.
«Авангард» в нынешнем сезоне КХЛ занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором круге
Кроме Зубова «Авангард» расстался с американским форвардом Дэвидом Бутом. Решение по остальным хоккеистам команды будет принято новым главным тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.
В нынешнем сезоне Фурх сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,98. В
На счету Зубова семь шайб и 16 результативных передач в 56 матчах. Бут забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач в 31 встрече.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter