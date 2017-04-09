ХК «Авангард» ведет переговоры с Фурхом о новом контракте, Зубов покидает команду

«Авангард» в нынешнем сезоне КХЛ занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором круге плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу».

Кроме Зубова «Авангард» расстался с американским форвардом Дэвидом Бутом. Решение по остальным хоккеистам команды будет принято новым главным тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.

В нынешнем сезоне Фурх сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,98. В плей-офф чешский голкипер провел 12 встреч при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,91.

На счету Зубова семь шайб и 16 результативных передач в 56 матчах. Бут забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач в 31 встрече.