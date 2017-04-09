СКА накажут в понедельник? 5 причин того, что «Магнитка» сравняет счет в серии

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Первая победа в гостях в переломном матче, бесспорно, большой плюс в пользу СКА. Именно вот так в первом поединке, когда результат склонялся то в одну, то в другую сторону армейцы сломали хребет «Локомотиву». И неуступчивые ярославцы в итоге уступили серию всухую — 4−0.

И все же я предположу, что финал сложится совсем по-другому. И попробую найти пяток причин в пользу своего прогноза.

1. Победная традиция «Магнитки»

Напомню, что «металлурги» уже становились чемпионами КХЛ дважды и совсем недавно — в 2014 и 2016 годах.

И в обоих этих случаях уральцы проигрывали первый матч финальной серии. Причем, не так как сейчас — в упорной борьбе, а с треском! В одну калитку.

«Леву» они уступили дома 0:3. ЦСКА в Москве — 1:5. Но серия затем в обоих случаях растягивалась на семь поединков. И Кубок Гагарина забирала «Магнитка».

Так что сейчас, можно сказать, что команда Ильи Воробьева чтит свои победные традиции. Но вот чтобы это доказать на деле ей надо кровь из носу выиграть следующий матч.

2. Последний гол в первом матче

На самом деле любой тренер скажет вам, что это очень важно. Особенно в начале серии. Пусть матч проигран. Но последнее слово в нем всегда лучше оставить за собой.

Поэтому шайба Филиппи, заброшенная за 11 секунд до финальной сирены, имеет большое психологическое значение.

На результат поединка она никак не повлияла. Но этот гол доказал, и в первую очередь самим магнитогорцам, что они не сломлены, что они могут побеждать СКА и забивать шайбы в самые важные моменты матча.

Забей питерцы в пустые и сделай счет 6:3, атмосфера в обоих раздевалках была бы несколько другая.

3. Ударное трио должно «проснуться»

Наш эксперт Борис Майоров покритиковал ударную пятерку «Магнитки». И, конечно, был прав. Хотя вроде бы Мозякин и сам забил, и Антипина вывел на бросок в большинстве, но….

Вот вы вспомните, как представитель уже питерского ударного звена Евгений Дадонов забросил две своих шайбы в этом матче.

В первом случае грубую ошибку сделал Мозякин. Гусев перехватил рискованный пас Сергея в средней зоне и тут же отправил Дадонова один на один с Кошечкиным.

Во втором случае Евгений уже лично сильно унизил лучшего защитника-бомбардира Криса Ли, обыграв его «один в один». А затем вновь выиграв дуэль и у Кошечкина.

Все это говорит о том, что ударное звено «Магнитки» привыкло к победному шествию по плей-офф под почтительные фанфары и некоторому пренебрежению к соперникам.

Ну, а в финале противник посерьезней. И проиграть ему не зазорно, но не так глупо и в одну калитку, как вот в этих эпизодах.

Лидерам «Магнитке» надо слегка остервенеть в следующем матче. И я не вижу причин, почему бы им этого не сделать.

4. По игровым показателям уральцы были сильнее

Конечно, в истории останется счет матча, который закончился в пользу СКА. Но справедливости ради отмечу, что по игровым показателям хозяева ничем гостям не уступили, а кое в чем даже превзошли. По броскам в створ полное равенство — 34−34. По блокированным броскам тоже — 10−10. Вбрасывание магнитогорцы выигрывали гораздо чаще — 37−23. Силовые приемы тоже проводили успешнее — 22−12.

Так что при определенной доли везения и этот поединок мог закончится в пользу «Магнитки». По крайней мере объективно ее игроки этого заслужили.

5. Возможные потери у СКА

Несколько эпизодов в этом матче привлекли внимание и судей, и журналистов на пресс-конференции. Свое неудовольствие в некой завуалированной форме высказал и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

А это с большой долей вероятности означает, что спорные эпизоды будут рассматриваться на СДК. Речь в первую очередь идет о матч-штрафах Осалы и Ковальчука за удары в голову. Если оба они получат дисквалификации на следующие матчи, то размен будет уже не в пользу СКА.

Но, кроме того, может быть наказан пост-фактум и центрфорвард ударного питерского звена Шипачев. Многие, в том числе и комментаторы Матч ТВ считают, что Вадим ударил в пах магнитогорца Калетника. А арбитры это нарушение пропустили.

И вот если следующую встречу пропустит еще и Шипачев, потери для СКА действительно будут катастрофические.