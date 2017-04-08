«С победой СКА. Но я в шоке». Откровенный намек тренера «Магнитки»
После матча «Металлург» — СКА (4:5) обозреватель «Советского спорта» побывал на
пресс-конференции тренеров.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фразу «тяжелая игра, спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу» главный тренер СКА Олег Знарок произнес быстро, в стиле рэпа, и себе под нос.
Но все к этому привыкли.
А вот наставник «Магнитки» Илья Воробьев банальным не был:
— С победой СКА. Но я в шоке. Если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало.
— Какие вещи вы имеете в виду?
— Додумывайте сами.
— Вы говорите о
— Я вам все сказал.
— После обоюдного удаления в третьем периоде (Филиппи и Широков) вы долго смотрели в сторону
— Смотрел на свою жену.
— Вопрос по шайбе Прохоркина. Было ли там касание коньком?
— Нет, касания не было. Там стоял человек в зоне. Это разные вещи.
— Как сыграл после перерыва Алексей Береглазов?
— Нормально. Но может и лучше.
— Почему никак не может забить Александр Семин?
— Двигаемся дальше.
— Что вы показывали, когда Осала получил
— Ничего особенного. Мы посмотрели видео — там все справедливо.
— Чем вы объясните удаление Ковальчука?
— Я еще не видел, — парировал Знарок. — Нам же не дают повтор. А я должен изучить видео. Как я могу говорить голословно, что было, а что нет?
— Как вы считаете, Шипачев заслуживал дисквалификации за колющий удар Калетнику?
— Кто? — удивился Знарок, будто не знал своего игрока.
— Шипачев.
Олег Валерьевич сделал удивленное лицо.
— Там был удар в пах.
—
— Пора это заканчивать. Пошли, Петрович, — сказал Знарок и встал
Воробьев смеялся.
— Вы видели? — сказал Илья Петрович. — Мы тоже видели.
Добавил под нос
Они вместе работают в сборной России, если вы забыли.
|8.04.2017 15:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финал
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|4:5
|СКА
|(0:1, 3:2, 1:2)
|Илья Воробьев
|Олег Знарок
|Василий Кошечкин 50:07 (И. Самсонов 50:07-51:38, В. Кошечкин 51:38-58:11)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|14:25
|Ян Коварж
|Евгений Кетов (П. Херсли, Ант. Белов)
|16:18
|Илья Каблуков
|16:47
|2-й период
|21:50
|Евгений Тимкин (С. Терещенко, Я. Косов)
|23:11
|Сергей Мозякин
|25:00
|Евгений Бирюков
|27:28
|Оскар Осала
|27:28
|Оскар Осала
|Евгений Дадонов (Н. Гусев)
|33:14
|Николай Прохоркин (А. Барабанов, П. Херсли)
|34:24
|Илья Ковальчук
|36:04
|Илья Ковальчук
|36:04
|39:07
|Виктор Антипин (К. Ли, С. Мозякин)
|3-й период
|51:38
|Томаш Филиппи
|Сергей Широков
|51:38
|53:54
|Крис Ли
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|55:00
|Евгений Дадонов
|56:59
|59:49
|Томаш Филиппи
|33
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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