«С победой СКА. Но я в шоке». Откровенный намек тренера «Магнитки»

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Фразу «тяжелая игра, спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу» главный тренер СКА Олег Знарок произнес быстро, в стиле рэпа, и себе под нос.

Но все к этому привыкли.

А вот наставник «Магнитки» Илья Воробьев банальным не был:

— С победой СКА. Но я в шоке. Если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало.

— Какие вещи вы имеете в виду?

— Додумывайте сами.

— Вы говорите о каких-то рядовых вещах?

— Я вам все сказал.

— После обоюдного удаления в третьем периоде (Филиппи и Широков) вы долго смотрели в сторону VIP-трибун. На кого?

— Смотрел на свою жену.

— Вопрос по шайбе Прохоркина. Было ли там касание коньком?

— Нет, касания не было. Там стоял человек в зоне. Это разные вещи.

— Как сыграл после перерыва Алексей Береглазов?

— Нормально. Но может и лучше.

— Почему никак не может забить Александр Семин?

— Двигаемся дальше.

— Что вы показывали, когда Осала получил матч-штраф?

— Ничего особенного. Мы посмотрели видео — там все справедливо.

— Чем вы объясните удаление Ковальчука?

— Я еще не видел, — парировал Знарок. — Нам же не дают повтор. А я должен изучить видео. Как я могу говорить голословно, что было, а что нет?

— Как вы считаете, Шипачев заслуживал дисквалификации за колющий удар Калетнику?

— Кто? — удивился Знарок, будто не знал своего игрока.

— Шипачев.

Олег Валерьевич сделал удивленное лицо.

— Там был удар в пах.

— А-а… .

— Пора это заканчивать. Пошли, Петрович, — сказал Знарок и встал из-за стола.

Воробьев смеялся.

— Вы видели? — сказал Илья Петрович. — Мы тоже видели.

Добавил под нос что-то нецензурное и ушел вслед за Знарком.

Они вместе работают в сборной России, если вы забыли.