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8 апреля 2017, 21:37 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«С победой СКА. Но я в шоке». Откровенный намек тренера «Магнитки»

После матча «Металлург» — СКА (4:5) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции тренеров.

Представители казачества везут главный трофей Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина на арену Металлург перед началом финального матча плей-офф Кубка Гагарина между ХК Металлург (Магнитогорск) и ХК СКА (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

Фразу «тяжелая игра, спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу» главный тренер СКА Олег Знарок произнес быстро, в стиле рэпа, и себе под нос.

Но все к этому привыкли.

А вот наставник «Магнитки» Илья Воробьев банальным не был:

— С победой СКА. Но я в шоке. Если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало.

— Какие вещи вы имеете в виду?
— Додумывайте сами.

— Вы говорите о каких-то рядовых вещах?
— Я вам все сказал.

— После обоюдного удаления в третьем периоде (Филиппи и Широков) вы долго смотрели в сторону VIP-трибун. На кого?
— Смотрел на свою жену.

— Вопрос по шайбе Прохоркина. Было ли там касание коньком?
— Нет, касания не было. Там стоял человек в зоне. Это разные вещи.

— Как сыграл после перерыва Алексей Береглазов?
— Нормально. Но может и лучше.

— Почему никак не может забить Александр Семин?
— Двигаемся дальше.

— Что вы показывали, когда Осала получил матч-штраф?
— Ничего особенного. Мы посмотрели видео — там все справедливо.

— Чем вы объясните удаление Ковальчука?
— Я еще не видел, — парировал Знарок. — Нам же не дают повтор. А я должен изучить видео. Как я могу говорить голословно, что было, а что нет?

— Как вы считаете, Шипачев заслуживал дисквалификации за колющий удар Калетнику?
— Кто? — удивился Знарок, будто не знал своего игрока.

— Шипачев.

Олег Валерьевич сделал удивленное лицо.

— Там был удар в пах.
А-а….

— Пора это заканчивать. Пошли, Петрович, — сказал Знарок и встал из-за стола.

Воробьев смеялся.

— Вы видели? — сказал Илья Петрович. — Мы тоже видели.

Добавил под нос что-то нецензурное и ушел вслед за Знарком.

Они вместе работают в сборной России, если вы забыли.

8.04.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:5 СКА
(0:1, 3:2, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 50:07 (И. Самсонов 50:07-51:38, В. Кошечкин 51:38-58:11) Игорь Шестеркин
1-й период
14:25 Ян Коварж
Евгений Кетов (П. Херсли, Ант. Белов) 16:18
Илья Каблуков 16:47
2-й период
21:50 Евгений Тимкин (С. Терещенко, Я. Косов)
23:11 Сергей Мозякин
25:00 Евгений Бирюков
27:28 Оскар Осала
27:28 Оскар Осала
Евгений Дадонов (Н. Гусев) 33:14
Николай Прохоркин (А. Барабанов, П. Херсли) 34:24
Илья Ковальчук 36:04
Илья Ковальчук 36:04
39:07 Виктор Антипин (К. Ли, С. Мозякин)
3-й период
51:38 Томаш Филиппи
Сергей Широков 51:38
53:54 Крис Ли
Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев) 55:00
Евгений Дадонов 56:59
59:49 Томаш Филиппи
Статистика
33 Штрафное время 29
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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