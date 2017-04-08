Эксперт: СКА и «Металлург» начали финальную серию Кубка Гагарина без разведки

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В субботу СКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина на выезде обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

«Мы увидели хороший матч, хоккеисты играли без боязни ошибиться. Наверное, это связано с тем, что это первая игра в серии, хотя бытует мнение, что в стартовых поединках соперники зачастую присматриваются друг к другу, но здесь было по-другому, команды друг друга знают хорошо, сильные и слабые стороны, поэтому серию начали без разведки. Все складывается из мелочей — где-то не доиграли, где-то не доглядели, где-то ненужные удаления. Каждая команда имела шансы на победу, в концовке СКА удалось два гола подряд забить и довести матч до победы», — сказал Герсонский.

Нападающий СКА Илья Ковальчук получил матч-штраф за удар в голову форварда «Металлурга» Яна Коваржа. «В пылу эмоций всякое возможно, так получилось. Команда сыграла за него, помогла ему, побежала вперед. Это коллектив, они поддерживают друг друга, ничего страшного, ведь без удалений тоже не обойтись», — отметил эксперт.

Вторая игра серии пройдет в Магнитогорске 10 апреля. «Конечно, во втором матче “Металлург” будет играть только на победу. Дома две игры проигрывать вообще нельзя, все решит степень подготовленности хоккеистов. Уровень мастерства есть, уверенность в своих силах, чтобы показывать все свои лучшие качества, тоже есть», — резюмировал специалист.