Эксперт: СКА и «Металлург» начали финальную серию Кубка Гагарина без разведки
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисты
санкт-петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» знают друг друга очень хорошо, поэтому команды начали финальную серию Кубка Гагарина без разведки. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер «Авангарда», «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Сергей Герсонский.
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В субботу СКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина на выезде обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
«Мы увидели хороший матч, хоккеисты играли без боязни ошибиться. Наверное, это связано с тем, что это первая игра в серии, хотя бытует мнение, что в стартовых поединках соперники зачастую присматриваются друг к другу, но здесь было
Нападающий СКА Илья Ковальчук получил
Вторая игра серии пройдет в Магнитогорске 10 апреля. «Конечно, во втором матче “Металлург” будет играть только на победу. Дома две игры проигрывать вообще нельзя, все решит степень подготовленности хоккеистов. Уровень мастерства есть, уверенность в своих силах, чтобы показывать все свои лучшие качества, тоже есть», — резюмировал специалист.
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