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8 апреля 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер «Металлурга» признался, что шокирован ходом игры в первом матче серии со СКА

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, что шокирован ходом игры в первом матче финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Ильи Воробьева автор одной из шайб в ворота хозяев Николай Прохоркин забил не по правилам. Увеличить
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Хоккеисты «Металлурга» проиграли дома со счетом 4:5. По ходу матча у обеих команд были удалены до конца игры Илья Ковальчук (СКА) и Оскар Осала («Металлург»). Следующий матч команды проведут также в Магнитогорске 10 апреля.

«Я несколько в шоке. Если некоторые вещи в серии не изменятся, то шансов у нас мало. Какие вещи — додумайте сами», — сказал Воробьев.

По словам тренера, автор одной из шайб в ворота хозяев Николай Прохоркин забил не по правилам. «Касания шайбы коньком у него не было, там человек стоял в зоне», — отметил он.

Первый матч после пропущенной серии с «Ак Барсом» провел у «Металлурга» защитник Алексей Береглазов. «Сыграл он нормально, но может и лучше», — сказал Воробьев.

Главный тренер СКА Олег Знарок не стал оценивать действия Ковальчука, удаленного до конца игры во втором периоде. «Тяжелый матч. Момента с ним я еще не видел», — сказал тренер.

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