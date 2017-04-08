Тренер «Металлурга» признался, что шокирован ходом игры в первом матче серии со СКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты «Металлурга» проиграли дома со счетом 4:5. По ходу матча у обеих команд были удалены до конца игры Илья Ковальчук (СКА) и Оскар Осала («Металлург»). Следующий матч команды проведут также в Магнитогорске 10 апреля.

«Я несколько в шоке. Если некоторые вещи в серии не изменятся, то шансов у нас мало. Какие вещи — додумайте сами», — сказал Воробьев.

По словам тренера, автор одной из шайб в ворота хозяев Николай Прохоркин забил не по правилам. «Касания шайбы коньком у него не было, там человек стоял в зоне», — отметил он.

Первый матч после пропущенной серии с «Ак Барсом» провел у «Металлурга» защитник Алексей Береглазов. «Сыграл он нормально, но может и лучше», — сказал Воробьев.

Главный тренер СКА Олег Знарок не стал оценивать действия Ковальчука, удаленного до конца игры во втором периоде. «Тяжелый матч. Момента с ним я еще не видел», — сказал тренер.