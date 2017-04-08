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8 апреля 2017, 19:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: Тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующему матчу

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (5:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.

Счёт в серии 1−0 в пользу «армейцев».

«Тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующей игре. Какие эмоции? Это финал. Удаление Ковальчука не видел ещё», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Новости КХЛ

Тренер «Металлурга» признался, что шокирован ходом игры в первом матче серии со СКА

Тренер «Металлурга» признался, что шокирован ходом игры в первом матче серии со СКА

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, что шокирован ходом игры в первом матче финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом он рассказал журналистам.
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