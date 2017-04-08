Знарок: Тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующему матчу
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (5:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.
Счёт в серии 1−0 в пользу «армейцев».
«Тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующей игре. Какие эмоции? Это финал. Удаление Ковальчука не видел ещё», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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