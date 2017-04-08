Сетка рвётся, Ковальчук срывается! СКА начинает финал мечты с победы

Коскинен выздоровел, но Знарок доверился Шестёркину

Почему хоккей, как и любой другой вид спорта, ставят выше того же театра? Те же самые эмоции, людские судьбы, зрелище, но непременно с открытым финалом. Непредсказуемость — это то, чем ценен спорт, за что его любят миллионы. В этом смысле финальная серия, которую нам подарил девятый сезон КХЛ, сложно назвать идеальной. То, что в решающей серии сезона встретятся СКА и «Магнитка», многие предсказывали ещё в августе, когда чемпионат только стартовал. Но во всём остальном, а прежде всего — по качеству самого хоккея, это финал мечты. По крайней мере, таким он казался на бумаге. Мощь финалистов, помноженная на множество интриг и противостояний, к этому располагали.



У финалистов, разобравшихся со своими предыдущими жертвами всего за четыре матча, было больше недели на подготовку к решающей серии сезона. За это время можно было вдоль и поперёк изучить соперника, отработать большинство, меньшинство, различные нюансы, а главное — залечить травмы. «Магнитка» пусть и опирается на ветеранов, на переполненный лазарет жаловаться не может, а вот СКА заканчивал серию с «Локомотивом» без ведущего защитника Вячеслава Войнова, капитана Павла Дацюка и основного вратаря Микко Коскинена. Восстановиться к финалу успел только финский страж ворот, который до отлёта в Магнитогорск катался в общей группе, но на стартовый матч финала Олег Знарок доверил пост номер один не ему, а молодому Игорю Шестёркину.



Воробьёв призывал к жёсткости, Знарок просил владеть шайбой

«Магнитка» пусть и набрал по итогам регулярного чемпионата очков меньше, чем СКА, финал начинала дома. Помогла победа в конференции. И стартовые минуты подопечные Ильи Воробьёва провели по-хозяйски. Не с сумасшедшим навалом, не с лавиной бросков, но первым номером. Почти половину первого периода СКА играл, по сути, без шайбы. Единственное, на что были направлены усилия «армейцев», это на то, чтобы осложнить жизнь уральцам. Навязать им предельно плотный хоккей с невероятно короткими сменами — вот какой была задача гостей из Санкт-Петербурга. Правда, призывы Олег Знарка со скамейки о том, что его команде нужно больше владеть шайбой, свидетельствовал о том, что игра идёт не под диктовку СКА.



Если тренерский штаб петербуржцев делал акцент на владении шайбы, то Илья Воробьёв настаивал, чтобы его парни играли максимально жёстко. Прислушался к тренеру Владислав Калетник, до конца сыгравший на чужом пятаке, хотя ситуация этого не требовала. Но на все сто процентов требования Воробьёва исполнял Ян Коварж, который с первых своего пребывания в России прослыл игроком колким, неприятным. Насколько чех может быть жёстким, первым прочувствовал Илья Ковальчук, которого Коварж опрокинул без всяких стеснений. И если тот силовой приём был абсолютно чистым, то в борьбе легионера «Магнитки» с Андреем Зубаревым арбитры разглядели нарушение. Коварж получил две минуты, а СКА — возможность впервые в этом финале поиграть в большинстве.

Первая перестрелка в большинстве: Кетов закапывал, Антипин промахивался

Когда финалисты имеют в составе таких мастеров, как у СКА и «Магнитки», большинство по определению должно играть ключевую роль в серии. К тому же, и у тех, и у других всё в порядке с цифрами. Петербуржцы, первыми получив возможность реализовать лишнего, не стали ничего выдумывать. Простота — лучшая подруга кубковых заруб. Игроки СКА сосредоточились на дальних бросках, и если выстрел Ковальчука вратарь магнитогорцев потушил, то после попытки Антона Белова счёт оказался открыт. 0:1! Первую шайбу финала забил не кто-то из эстетского звена Шипачёва, а давний напарник Вадима по «Северстали» трудяга Евгений Кетов. На то, как форвард СКА «доедает» шайбу после броска Белова, с лучших зрительских мест лицезрел Алексей Береглазов, который проводил первый матч после травмы.



«Магнитка», вскоре получившая от судей ответный шанс попробовать себя в большинстве, не стала прибегать к рецепту СКА. Простота — это не про первое звено уральцев, которое на протяжении двух минут большинства не уходило со льда. Сами заработали — сами попытались реализовать. И надо же было такому случиться, что Мозякин с партнёрами поначалу даже не могли войти в зону! Когда ещё такое увидишь? Мудрёные раскаты «армейцы» разбивали на удивление умело. И только к концу двухминутного отрезка, примерно на той же временной отметке, когда забивал Кетов, блестящую возможность не использовал Виктор Антипин. Получив пас от Даниса Зарипова, защитник «Магнитки» не просто получил шайбу на пятаке, а успел развернуться и бросил, но… промахнулся!



Tim-KING в действии! Тимкин снова забивает в финале

На первый перерыв СКА по делу ушёл, ведя в счёте. И дело не только в том, что гости своё большинство реализовали, а «Металлург» — нет. После той самой десятиминутки, проведённой без шайбы, подопечные Знарка подняли голову, создав у ворот Василия Кошечкина ряд моментов. Здесь вам и пара опасных атак от «шипачёвцев», и комбинация Широков — Плотников, чуть было не обернувшаяся большими неприятностями для хозяев. Уральцы, при всём территориальном превосходстве, настолько близко к голу не подбирались. Но стоило им выйти на лёд после перерыва, как многое поменялось. Человеком, внёсшим перелом в игру, стал Евгений Тимкин. Тот самый Tim-KING, который год назад в финале с ЦСКА стал тайным оружием Воробьёва.



Если Тимкин, прекрасно сориентировавшийся вблизи ворот, сам выцарапал свой гол, то Сергею Мозякину, который всего через минуту с небольшим вывел магнитогорцев вперёд, помогли. Ковальчук, весь плей-офф игравший полезно для команды и более-менее дисциплинированно, начал демонстрировать свою тёмную сторону. Капитан СКА попал под прессинг за своими воротами и откровенно запаниковал. Его пас через свою зону тот час нашёл клюшку капитана «Магнитки», и вот уже 2:1 в пользу уральцев! Если бы правила позволяли, Ковальчуку непременно нужно было записывать голевую передачу. Лучшая команда Востока не только перевернула ход игры, но и заставила звёздного соперника метаться из угла в угол. На определённом этапе казалось, что Знарку без тайм-аута не обойтись.

Осалу и Ковальчука изгнали с финала. Браво, судьи!

Гол Тимкина открыл портал в тот самый финал мечты, о котором все мы так грезили. Если первый период был временем, когда команды друг к другу присматривались и выбирали оптимальный темп, то со второго началась настоящая хоккейная карусель с голами, потасовками, драматичными удалениями и прочими эмоциями, плещущимся через край. Первым не сдержался Оскар Осала, отправивший в нокдаун Николая Прохоркина. Огромный финн локтём попал форварду СКА в голову, за что получил вполне заслуженные 5+20. Да, можно говорить о том, что Прохоркин опустил голову и сам виноват в столь жёстких последствиях, но исходя из трактовки правил в нашей лиге, претензий к судьям быть не может. Тем более, что за точно такое же нарушение в этом же периоде арбитры изгнали с площадки Ковальчука, который решил отомстить Коваржу. Пара судей Белов — Кулаков проявила не только смелость, не побоявшись отправить в раздевалку игрока такого калибра, но и последовательность.



Два больших штрафа означали, что половину периода команды проведут в неравных составах. Вспоминая, что СКА в этом матче отличился с первой попытки, от пятиминутного большинства «армейцев» мы вправе были ожидать жесткой зарплаты. Ближе всех к тому, чтобы реализовать лишнего, был Никита Гусев, который вошёл в зону, блестяще спрятал бросок и отправил шайбу в перекладину! Он же с партнёрами создали у ворот Кошечкина пару моментов, но что парадоксально, отличились они уже после того, как штрафное время Осалы подошло к концу. На этот раз настал черёд ошибаться Мозякина. Сергей потерял шайбу в средней зоне, её тут же подхватил Гусев, а получивший от него пас Дадонов не оставил вратарю «Магнитки» ни единого шанса. Магнитогорцы, «наевшиеся» за пять минут игры вчетвером, не только прозевали Дадонова, но и через минуту оставили на пятаке одного Прохоркина. Защитники уральцев оказались явно не готовы к тому, что форварды СКА будут так ожесточённо вгрызаться в их пятак.



Херсли не пощадил ни Ли, ни сетку ворот

Не финал, а неистовые качели! 0:1 лёгким движением клюшки превращается в 2:1, а преимущество «Магнитки» также непринуждённо расщепляется на атомы, трансформируясь в неутешительные для местной публики 2:3. Ну, а сравнять счёт удалось тому самому Антипину, чей промах запомнился как самое яркое событие первого периода. Комбинация Ли — Мозякин — Антипин поставил в тупик четвёрку петербуржцев, которые вынуждены были пластаться за своего изгнанного капитана. У «Металлурга» ещё оставалось немного времени в большинстве на третий период, но решающий отрезок на то и решающий, что прошёл он не так безбашенно. По большому счёту, эти 20 минут напоминали досрочный овертайм. Стопроцентных моментов команды почти не создавали, про открытый хоккей забыли, а таких резонансных удалений, как в предыдущем периоде, не было и в помине.

До поры до времени судьи если и давали удаления, то обоюдные. Даже когда Шипачёв попал Калетнику туда, где обычно всё самое дорогое оберегает ракушка, свисток промолчал. Но стоило Крису Ли поставить шлагбаум на пути Прохоркина, не дав тому убежать один на один с вратарём, самоустраниться арбитрам не удалось. СКА, а конкретно Патрик Херсли, этого не простил. Шведский защитник, известный пушечным броском, превзошёл самого себя. После его богатырского замаха шайба не просто попала в сетку, а порвала её! Насквозь. Да так, что арбитрам пришлось прибегнуть к видеопросмотру, чтобы убедиться, что Херсли не прибегал к услугам магии. Добил же «Магнитку» Дадонов, который оформил дубль, попутно поиздевавшись над канадским ветераном Ли. Это был явно не день Криса. СКА начинает финальную серию с локального успеха, добившись победы в матче с сумасшедшим сценарием, где было всё кроме, быть может, массовой драки. Томаш Филиппи голом в концовке не спас «Магнитку», но передал привет в следующий матч.