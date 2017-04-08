СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ

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В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (17-я минута), Евгений Дадонов (34, 57), Николай Прохоркин (35) и Патрик Херсли (56). У магнитогорцев отличились Евгений Тимкин (22), Сергей Мозякин (24), Виктор Антипин (40) и Томаш Филиппи (60).

Шайба после броска Херсли порвала сетку ворот «Металлурга», в связи с чем судьям пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы зафиксировать взятие ворот.

Во время встречи судьи удалили двух игроков до конца встречи. В составе хозяев за атаку в область головы и шеи был удален Оскар Осала, у гостей за те же действия — Илья Ковальчук.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.

Следующий матч пройдет 10 апреля также в Магнитогорске.