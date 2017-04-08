СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /ТАСС/.Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (17-я минута), Евгений Дадонов (34, 57), Николай Прохоркин (35) и Патрик Херсли (56). У магнитогорцев отличились Евгений Тимкин (22), Сергей Мозякин (24), Виктор Антипин (40) и Томаш Филиппи (60).
Шайба после броска Херсли порвала сетку ворот «Металлурга», в связи с чем судьям пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы зафиксировать взятие ворот.
Во время встречи судьи удалили двух игроков до конца встречи. В составе хозяев за атаку в область головы и шеи был удален Оскар Осала, у гостей за те же действия — Илья Ковальчук.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.
Следующий матч пройдет 10 апреля также в Магнитогорске.
МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт.Капитан петербургского СКА Илья Ковальчук удален до конца игры во втором периоде первого матча финала КХЛ против «Металлурга» за удар в голову форварду магнитогорцев Яну Коваржу.