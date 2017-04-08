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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29361607/
8 апреля 2017, 17:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/ 8 апреля. /ТАСС/.</em> <nobr>Санкт-петербургский</nobr> <span class=error>СКА</span> в гостях одержал победу над магнитогорским Металлургом со счетом 5:4 в первом матче финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов (17-я минута), Евгений Дадонов (34, 57), Николай Прохоркин (35) и Патрик Херсли (56). У магнитогорцев отличились Евгений Тимкин (22), Сергей Мозякин (24), Виктор Антипин (40) и Томаш Филиппи (60).

Шайба после броска Херсли порвала сетку ворот «Металлурга», в связи с чем судьям пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы зафиксировать взятие ворот.

Во время встречи судьи удалили двух игроков до конца встречи. В составе хозяев за атаку в область головы и шеи был удален Оскар Осала, у гостей за те же действия — Илья Ковальчук.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.

Следующий матч пройдет 10 апреля также в Магнитогорске.

8.04.2017 15:00 Плей-офф: Финал "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:5 СКА
(0:1, 3:2, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 50:07 (И. Самсонов 50:07-51:38, В. Кошечкин 51:38-58:11) Игорь Шестеркин
1-й период
14:25 Ян Коварж
Евгений Кетов (П. Херсли, Ант. Белов) 16:18
Илья Каблуков 16:47
2-й период
21:50 Евгений Тимкин (С. Терещенко, Я. Косов)
23:11 Сергей Мозякин
25:00 Евгений Бирюков
27:28 Оскар Осала
27:28 Оскар Осала
Евгений Дадонов (Н. Гусев) 33:14
Николай Прохоркин (А. Барабанов, П. Херсли) 34:24
Илья Ковальчук 36:04
Илья Ковальчук 36:04
39:07 Виктор Антипин (К. Ли, С. Мозякин)
3-й период
51:38 Томаш Филиппи
Сергей Широков 51:38
53:54 Крис Ли
Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев) 55:01
Евгений Дадонов 56:59
59:49 Томаш Филиппи
Статистика
33 Штрафное время 29
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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