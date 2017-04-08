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8 апреля 2017, 17:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан СКА Ковальчук удален до конца 1-го матча финала КХЛ за удар в голову Коваржу

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Капитан петербургского СКА Илья Ковальчук удален до конца игры во втором периоде первого матча финала КХЛ против «Металлурга» за удар в голову форварду магнитогорцев Яну Коваржу.

СКА в субботу проводит в Магнитогорске первый матч серии финала Кубка Гагарина до четырех побед против «Металлурга». Счет в конце второго периода — 3:3.

Ковальчук на 37-й минуте ударил Коваржа плечом в голову и получил штраф «5+20». Ранее на 28-й минуте игры аналогично был наказан форвард «Магнитки» Оскар Осала за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина.

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СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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