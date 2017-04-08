Капитан СКА Ковальчук удален до конца 1-го матча финала КХЛ за удар в голову Коваржу

СКА в субботу проводит в Магнитогорске первый матч серии финала Кубка Гагарина до четырех побед против «Металлурга». Счет в конце второго периода — 3:3.

Ковальчук на 37-й минуте ударил Коваржа плечом в голову и получил штраф «5+20». Ранее на 28-й минуте игры аналогично был наказан форвард «Магнитки» Оскар Осала за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина.