Капитан СКА Ковальчук удален до конца 1-го матча финала КХЛ за удар в голову Коваржу
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Капитан петербургского СКА Илья Ковальчук удален до конца игры во втором периоде первого матча финала КХЛ против «Металлурга» за удар в голову форварду магнитогорцев Яну Коваржу.
СКА в субботу проводит в Магнитогорске первый матч серии финала Кубка Гагарина до четырех побед против «Металлурга». Счет в конце второго периода — 3:3.
Ковальчук на 37-й минуте ударил Коваржа плечом в голову и получил штраф «5+20». Ранее на 28-й минуте игры аналогично был наказан форвард «Магнитки» Оскар Осала за атаку нападающего СКА Николая Прохоркина.
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