Хоккеист «Металлурга» Осала удален до конца игры в матче финала Кубка Гагарина

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В середине второго периода финский форвард команды хозяев не по правилам атаковал армейца Николая Прохоркина и получил большой пятиминутный и штраф до конца игры за атаку в область головы и шеи.