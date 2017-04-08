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8 апреля 2017, 16:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Металлурга» Осала удален до конца игры в матче финала Кубка Гагарина

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала удален до конца игры в первом матче финала Кубка Гагарина против СКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В середине второго периода финский форвард получил большой пятиминутный и штраф до конца игры за атаку в область головы и шеи. Увеличить
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В середине второго периода финский форвард команды хозяев не по правилам атаковал армейца Николая Прохоркина и получил большой пятиминутный и штраф до конца игры за атаку в область головы и шеи.

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СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче финала плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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