Защитник сборной России и СКА Войнов не сыграет в финале КХЛ с «Магниткой»
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов внесен в список травмированных до 30 апреля, таким образом, игрок не примет участие в финальной серии плей-офф КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
СКА в субботу проводит в Магнитогорске первый матч серии финала Кубка Гагарина до четырех побед против «Металлурга». Войнов не провел ни одного матча в
«СКА внес Вячеслава Войнова в список травмированных по 30 апреля, таким образом, защитник не сыграет в серии против “Магнитки”, которая закончится не позднее 20 апреля», — сообщил источник агентства.
Войнов в нынешнем сезоне провел за СКА 48 игр в регулярном чемпионате, набрав 37 (11 шайб и 26 передач) баллов за результативность при показателе полезности «плюс 24».
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