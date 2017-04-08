Защитник сборной России и СКА Войнов не сыграет в финале КХЛ с «Магниткой»

СКА в субботу проводит в Магнитогорске первый матч серии финала Кубка Гагарина до четырех побед против «Металлурга». Войнов не провел ни одного матча в плей-офф, получив травму в первой смене последнего матча регулярного чемпионата против нижегородского «Торпедо».

«СКА внес Вячеслава Войнова в список травмированных по 30 апреля, таким образом, защитник не сыграет в серии против “Магнитки”, которая закончится не позднее 20 апреля», — сообщил источник агентства.

Войнов в нынешнем сезоне провел за СКА 48 игр в регулярном чемпионате, набрав 37 (11 шайб и 26 передач) баллов за результативность при показателе полезности «плюс 24».