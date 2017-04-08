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8 апреля 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фанаты СКА на матче с «Магниткой» почтили память погибших в теракте в Петербурге

Фанаты петербургского СКА перед началом матча с магнитогорским «Металлургом» в финале Кубка Гагарина вывесили баннер «03.04.2017» в память погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

Болельщики «армейцев» молчали первые минуты игры.

3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.

СКА
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Новости КХЛ

Защитник сборной России и СКА Войнов не сыграет в финале КХЛ с «Магниткой»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Защитник петербургского СКА Вячеслав Войнов внесен в список травмированных до 30 апреля, таким образом, игрок не примет участие в финальной серии плей-офф КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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