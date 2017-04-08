Фанаты СКА на матче с «Магниткой» почтили память погибших в теракте в Петербурге
Фанаты петербургского СКА перед началом матча с магнитогорским «Металлургом» в финале Кубка Гагарина вывесили баннер «03.04.2017» в память погибших в результате теракта в метрополитене
Санкт-Петербурга.
Болельщики «армейцев» молчали первые минуты игры.
3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
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