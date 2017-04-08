Кубок Гагарина доставили на арену «Металлург» на тачанке с пулеметом
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приз за победу в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Гагарина доставлен на тачанке на магнитогорскую арену «Металлург», где пройдут два первых финальных матча турнира.
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В финале Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и
Тачанка с Кубком прибыла к центральному входу арены под охраной казаков с пулеметом. Трофей внесли во дворец и поставили на видное место под охраной караула в лице казаков. Любой желающий на данный момент может его сфотографировать.
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