Кубок Гагарина доставили на арену «Металлург» на тачанке с пулеметом

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В финале Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и санкт-петербургский СКА. Первый матч команды проведут в Магнитогорске в субботу, начало в 15:00 мск.

Тачанка с Кубком прибыла к центральному входу арены под охраной казаков с пулеметом. Трофей внесли во дворец и поставили на видное место под охраной караула в лице казаков. Любой желающий на данный момент может его сфотографировать.