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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29360245/
8 апреля 2017, 14:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Кубок Гагарина доставили на арену «Металлург» на тачанке с пулеметом

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приз за победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Гагарина доставлен на тачанке на магнитогорскую арену «Металлург», где пройдут два первых финальных матча турнира.

Трофей внесли во дворец и поставили на видное место под охраной караула. Увеличить
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В финале Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и санкт-петербургский СКА. Первый матч команды проведут в Магнитогорске в субботу, начало в 15:00 мск.

Тачанка с Кубком прибыла к центральному входу арены под охраной казаков с пулеметом. Трофей внесли во дворец и поставили на видное место под охраной караула в лице казаков. Любой желающий на данный момент может его сфотографировать.

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