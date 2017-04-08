Стали известны составы «Магнитки» и СКА на первый матч финала Кубка Гагарина
Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Дм. Казионов — Калетник, Железков.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Рукавишников, Дергачёв — Каблуков — Барабанов.
Первый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 15.00 мск.
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