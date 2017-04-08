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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29360147/
8 апреля 2017, 14:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы «Магнитки» и СКА на первый матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина.

«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Дм. Казионов — Калетник, Железков.

СКА
Шестёркин (Коскинен);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Рукавишников, Дергачёв — Каблуков — Барабанов.

Первый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 15.00 мск.

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Новости КХЛ

Кубок Гагарина доставили на арену «Металлург» на тачанке с пулеметом

Кубок Гагарина доставили на арену «Металлург» на тачанке с пулеметом

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приз за победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Гагарина доставлен на тачанке на магнитогорскую арену «Металлург», где пройдут два первых финальных матча турнира.
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