Его в НХЛ не пустил Малкин, а теперь он поможет «Магнитке» обыграть СКА в финале

Переехал в Россию, чтобы заработать на лечение сына

Жена защитника Эйлен и его сыновья Картер и Джексон живут в США. Когда Крис только перешел в «Магнитку», он сразу обозначил свою главную цель: заработать побольше денег для лечения Картера. У ребенка синдром Дауна, но отец отчаиваться не собирается.

— Когда мы впервые узнали об этом диагнозе, то были в шоке, конечно же. Но сейчас мы не видим в этом ничего плохого. Наш сын — это подарок небес, как любой другой ребенок. Он наш сын, и мы его очень любим, — сказал канадец четыре года назад.

Хоккеист точно не лукавит, в инстаграмах супругов Ли постоянно появляются новые фотографии Картера. Мало того, у пятилетнего мальчика уже есть свой аккаунт.

Дети ни разу не приезжали в Россию, с папой они в основном видятся через FaceTime. А вот Эйлен уже два раза бывала в городе магнитов и гор, первый раз она прилетела поддержать мужа на финальной игре в серии со «Львом».

Человек-рекорд

Канадец уже поставил несколько рекордов в КХЛ. В сезоне-2014/15 он с 37 передачами в регулярке стал лучшим ассистентом среди защитников. В нынешнем сезоне у него уже 51 голевая передача. В феврале этого года Ли стал самым результативным защитником в истории чемпионатов СССР и России, а в матче против «Барыса» побил рекорд среди игроков обороны по набранным очкам в одном плей-офф.

Сыграть в НХЛ помешали Малкин и Кросби

Это удивительно, но хоккеист с такими качествами никогда не играл в НХЛ. Хотя контракт с клубом Национальной лиги у Ли все же был: в 2008 году его подписали «Нью-Йорк Айлендерс». Но не судьба была поиграть Крису в лучшей лиге мира — в выставочном матче против «Флориды Пантерз» он столкнулся с Ростиславом Олешем и потерял сознание. После тяжелой травмы у новичка уже не было шансов закрепиться в «Айлендерс», поэтому пришлось вернуться в АХЛ. Сезон он доигрывал в фарм-клубе «островитян», «Бриджпорт Саунд Тайгерс».

Через год у Ли появился еще один шанс попасть в НХЛ. Тогда Крис выступал за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», и по ходу сезона его позвали в основную команду «Питтсбурга». Ли один раз потренировался с основой, но на матч его так и не вызвали. И несложно догадаться, почему.

-На той единственной тренировке в «Пингвинз», на которой я был, мы отрабатывали выходы «2 в 1». И меня поставили против Кросби с Малкиным. Кажется, за один выход они успели шесть раз передать шайбу друг другу. А я — сделать два оборота вокруг своей оси. Когда я пришел в себя — шайба уже была в воротах.

После второй неудачной попытки терпения у 30-летнего на тот момент игрока не осталось, и он уехал в Германию, в клуб «Кельнер Хайе».

Мог перейти в СКА, ЦСКА, «Авангард» или «Салават»

Несмотря на то, что Ли не светился в НХЛ, скауты многих российских команд обращали на него внимание. Еще до переезда канадца в Россию ходили слухи, что СКА, «Авангард» и «Салават Юлаев» хотят получить Криса Ли и Александра Салака. Салак стал армейцем, а Ли через несколько месяцев перешел в «Металлург», который выиграл конкуренцию у ЦСКА. Как сказал сам Ли, в итоге он оказался в правильном месте.

Сменил хоккейное амплуа

Изначально Крис Ли был форвардом. Его перевели в оборону только во втором сезоне за профессиональный клуб, когда он выступал за «Флорида Эверблейдс» в ECHL. Поэтому неудивительно, что канадец настолько результативен в КХЛ.

Играл за сборную в Кубке Германии

При таких отношениях с НХЛ в сборной Ли особо не пригодился. Но в октябре прошлого года его все же позвали сыграть в Кубке Германии вместе с другими хоккеистами из КХЛ и европейских лиг. Канадцы заняли второе место, а в самой важной игре против словаков Ли не забросил послематчевый буллит.

Возможно, у Криса будет второй шанс попасть в сборную: НХЛ запретила хоккеистам, которые выступают в лиге, ехать на Олимпиаду в Пхенчхан. Ли немолод, но и до Олимпиады осталось недолго.