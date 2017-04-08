Правление ХК «Локомотив» обсудит бюджет клуба на ближайшем заседании

В текущем сезоне «Локомотив» дошел до финала Западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина, обыграв в полуфинале победителя регулярного чемпионата ЦСКА.

«Для нас важно, что руководство РЖД — глава компании Олег Белозеров и председатель правления Салман Бабаев — всегда находятся в тесном контакте с клубом, живо интересуются нашей повседневной работой, посещают матчи. Практически уверен, что прошедший сезон оставил для всех нас позитивные эмоции, — сказал Яковлев. — По вопросам бюджета в ближайшее время должно собраться заседание правления клуба, на котором мы и обсудим насущную жизнь и потребности клуба. При этом, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить РЖД, дочерние компании общества, всех железнодорожников, а также руководство Ярославской области и города, и, конечно же, наших многочисленных болельщиков за поддержку “Локомотива” в этом сезоне — мы и дальше будем активно работать, стремиться к большим победам».