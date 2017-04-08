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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29358688/
8 апреля 2017, 11:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Правление ХК «Локомотив» обсудит бюджет клуба на ближайшем заседании

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правление ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» на своем ближайшем заседании обсудит бюджет команды на следующий год. Об этом ТАСС сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

В текущем сезоне «Локомотив» дошел до финала Западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина, обыграв в полуфинале победителя регулярного чемпионата ЦСКА.

«Для нас важно, что руководство РЖД — глава компании Олег Белозеров и председатель правления Салман Бабаев — всегда находятся в тесном контакте с клубом, живо интересуются нашей повседневной работой, посещают матчи. Практически уверен, что прошедший сезон оставил для всех нас позитивные эмоции, — сказал Яковлев. — По вопросам бюджета в ближайшее время должно собраться заседание правления клуба, на котором мы и обсудим насущную жизнь и потребности клуба. При этом, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить РЖД, дочерние компании общества, всех железнодорожников, а также руководство Ярославской области и города, и, конечно же, наших многочисленных болельщиков за поддержку “Локомотива” в этом сезоне — мы и дальше будем активно работать, стремиться к большим победам».

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