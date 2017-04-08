Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29358581/
8 апреля 2017, 11:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» продлил контракты с хоккеистами Накладалом и Мурыгиным

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Локомотив» подписал новое соглашение с защитником Якубом Накладалом и продлил контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным. Об этом ТАСС сообщил президент ярославского клуба Юрий Яковлев.

Президент ярославского клуба Юрий Яковлев отметил что в команде подобралась качественная бригада легионеров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накладал вместе с партнером по команде Стаффаном Кронваллем стал самым результативным защитником в составе клуба в плей-офф, набрав 11 очков (6+5). Ранее «Локомотив» продлил контракты на один год с остальными легионерами команды: Кронваллем, а также форвардами Петри Контиолой, Брендоном Козуном и Максимом Тальбо.

«Накладал появился в коллективе только по ходу сезона. И самому игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу, — сказал Яковлев. — Якуб показал себя с хорошей стороны, как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остается в Ярославле».

«В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имела не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все свои силы и опыт для больших побед в будущем сезоне», — добавил он.

Мурыгин является рекордсменом по матчам без пропущенных голов в регулярном чемпионате (13) — это достижение он установил в феврале прошлого года. «Что касается Алексея, то мы достигли соглашения и продлили уже действующий контракт еще на один сезон, то есть до 2019 года», — отметил Яковлев.

До конца следующего сезона будут действовать контрактные соглашения с клубом у серебряных призеров прошлогоднего молодежного чемпионата мира Егора Коршкова и Павла Красковского. «Каждый контрактный случай надо рассматривать отдельно. Молодым ребятам многие сулят светлое будущее в НХЛ, но важно понимать, что за океан надо ехать состоявшимся, зрелым хоккеистом, чтобы сразу претендовать на ведущие роли в своих клубах, а не терять драгоценное время карьеры в низших лигах. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить своих воспитанников Коршкова и Красковского», — подчеркнул Яковлев.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Правление ХК «Локомотив» обсудит бюджет клуба на ближайшем заседании

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правление ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» на своем ближайшем заседании обсудит бюджет команды на следующий год. Об этом ТАСС сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Мутко: РФС сложно привлекать спонсоров на фоне постоянных скандалов

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят - 9-й

ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд