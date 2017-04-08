«Локомотив» продлил контракты с хоккеистами Накладалом и Мурыгиным

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Накладал вместе с партнером по команде Стаффаном Кронваллем стал самым результативным защитником в составе клуба в плей-офф, набрав 11 очков (6+5). Ранее «Локомотив» продлил контракты на один год с остальными легионерами команды: Кронваллем, а также форвардами Петри Контиолой, Брендоном Козуном и Максимом Тальбо.

«Накладал появился в коллективе только по ходу сезона. И самому игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу, — сказал Яковлев. — Якуб показал себя с хорошей стороны, как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остается в Ярославле».

«В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имела не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все свои силы и опыт для больших побед в будущем сезоне», — добавил он.

Мурыгин является рекордсменом по матчам без пропущенных голов в регулярном чемпионате (13) — это достижение он установил в феврале прошлого года. «Что касается Алексея, то мы достигли соглашения и продлили уже действующий контракт еще на один сезон, то есть до 2019 года», — отметил Яковлев.

До конца следующего сезона будут действовать контрактные соглашения с клубом у серебряных призеров прошлогоднего молодежного чемпионата мира Егора Коршкова и Павла Красковского. «Каждый контрактный случай надо рассматривать отдельно. Молодым ребятам многие сулят светлое будущее в НХЛ, но важно понимать, что за океан надо ехать состоявшимся, зрелым хоккеистом, чтобы сразу претендовать на ведущие роли в своих клубах, а не терять драгоценное время карьеры в низших лигах. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить своих воспитанников Коршкова и Красковского», — подчеркнул Яковлев.