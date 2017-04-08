Президент «Локомотива» Яковлев назвал достойным выступление клуба в сезоне КХЛ-2016/17

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Ярославская команда в шестой раз в своей истории стала бронзовым призером чемпионата России. В розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2017 года «Локомотив» дошел до финала Западной конференции, при этом сумев победить победителя регулярного сезона ЦСКА.

«Впервые бронзовыми призерами мы стали в сезоне-1997/98. С тех пор это уже шестой комплект бронзы для ярославского хоккея — и как тогда, так и сейчас мы считаем попадание на подиум национального чемпионата достойным выступлением, — сказал Яковлев. — Многие клубы КХЛ мечтали бы оказаться на нашем месте, в призерах, но останавливаться на этом мы не собираемся. Уже сегодня мы думаем о будущем — о том, как в предстоящем сезоне стать еще сильнее».

По словам собеседника агентства, на исход серии финала конференции со СКА наложил отпечаток результат первого и третьего матчей. В обоих встречах ярославцы уступили в овертайме (4:5 и 1:2).