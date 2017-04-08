Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29358578/
8 апреля 2017, 11:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Президент «Локомотива» Яковлев назвал достойным выступление клуба в сезоне КХЛ-2016/17

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Выступление хоккеистов «Локомотива» в нынешнем сезоне можно назвать достойным. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Юрий Яковлев.

В розыгрыше Кубка Гагарина яровслацы дошли до финала Западной конференции где уступили СКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ярославская команда в шестой раз в своей истории стала бронзовым призером чемпионата России. В розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2017 года «Локомотив» дошел до финала Западной конференции, при этом сумев победить победителя регулярного сезона ЦСКА.

«Впервые бронзовыми призерами мы стали в сезоне-1997/98. С тех пор это уже шестой комплект бронзы для ярославского хоккея — и как тогда, так и сейчас мы считаем попадание на подиум национального чемпионата достойным выступлением, — сказал Яковлев. — Многие клубы КХЛ мечтали бы оказаться на нашем месте, в призерах, но останавливаться на этом мы не собираемся. Уже сегодня мы думаем о будущем — о том, как в предстоящем сезоне стать еще сильнее».

По словам собеседника агентства, на исход серии финала конференции со СКА наложил отпечаток результат первого и третьего матчей. В обоих встречах ярославцы уступили в овертайме (4:5 и 1:2).

«В играх против команды из Санкт-Петербурга для нас неудачно сложились обстоятельства. В трех матчах из четырех разница в счете была всего в одну шайбу, а если бы несколько иначе сложились первая и третья игры, то вся серия могла бы пойти по-другому», — отметил он.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Правление ХК «Локомотив» обсудит бюджет клуба на ближайшем заседании

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правление ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» на своем ближайшем заседании обсудит бюджет команды на следующий год. Об этом ТАСС сообщил президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Мутко: РФС сложно привлекать спонсоров на фоне постоянных скандалов

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят - 9-й

ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд