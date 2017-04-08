Тренер Юшкевич продолжит работу в системе клуба КХЛ «Локомотив»

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С ноября Юшкевич начал работать с молодежью «Локомотива». Ранее специалист работал помощником, а затем и главным тренером «Сибири», «Югры», входил в тренерский штаб «Северстали», а также «Локомотива» в 2012—2014 годах и с 2016 года.

«Никакой сенсации я не открою: всеми заинтересованными сторонами было принято решение о том, что Дмитрию будет лучше несколько переориентировать свою работу и сосредоточить внимание на ребятах, которые находятся на подходе к основному составу “Локомотива”, — сказал Яковлев. — Сейчас вопросам доводки молодых игроков до уровня КХЛ мы уделяем самое пристальное внимание. С Юшкевичем мы остаемся единомышленниками — он продолжает работать в системе клуба».

Яковлев сообщил, что нынешний главный тренер команды Алексей Кудашов продолжит работу в Ярославле. Под руководством Кудашова «Локомотив» в текущем сезоне дошел до финала Западной конференции в Кубке Гагарина.

«Принципиальная договоренность о новом контракте нами достигнута. В ближайшее время должны официально подписать все необходимые бумаги. В нашем штабе, помимо Алексея Кудашова, собраны молодые специалисты, которые только зарабатывают свое реноме в российском хоккее. В прошедшем сезоне проделана большая работа, в отдельных элементах мы поменяли приоритеты, в частности по-другому строилась физическая подготовка команды в плей-офф», — отметил он.

«Сейчас можно говорить о том, что наша игра стала более содержательной и современной. Важно всегда помнить, что зрителям нравится атакующий, агрессивный хоккей. У сегодняшнего “Локомотива” есть все предпосылки к тому, чтобы показывать такую игру. Приятно, что мы с тренерским штабом одинаково смотрим на будущее ярославского хоккея», — добавил он.