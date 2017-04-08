Магнитогорский «Металлург» и СКА начинают финальную серию Кубка Гагарина

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Грустный плей-офф.

Если отбросить все условности и политкорректность, то все ждали в финале именно этой серии. Более того, можно даже сказать, что весь плей-офф был своего рода аперитивом и проводился только ради того, чтобы в финале сошлись «Металлург» и СКА.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 8.04.2017, 15:00 -:- Металлург Мг СКА

Конечно, элемент условности остается. Регулярный чемпионат выиграл другой клуб — московский ЦСКА в третий раз подряд стал обладателем Кубка континента, и в том году именно армейцы Москвы доходили до финала Кубка Гагарина.

Однако давайте смотреть правде в глаза. ЦСКА забрал регулярный сезон во многом потому, что СКА бросил на его финише играть на результат и спокойно готовился к плей-офф. И эта тактика себя вполне оправдала.

Команда Олега Знарка выглядела готовой к борьбе за Кубок лучше, чем ЦСКА, а проверить это на деле не вышло, потому что красно-синие вообще не добрались до финала конференции.

И если на Западе ЦСКА все же изначально считался единственной командой, у которой есть реальные шансы помешать армейцам Питера добраться до финала плей-офф, то на Востоке у «Магнитки» конкурентов не было вовсе.

Все разговоры о том, что в плей-офф нельзя быть ни в чем уверенным заранее, что класс соперников СКА и «Металлурга» настолько высок, что они могли победить фаворитов и в статусе безоговорочных (или даже не безоговорочных) андердогов, разбиваются о простую статистику:

в плей-офф-2017 до сих пор ни одна серия не подарила болельщика семиматчевого противостояния!

Более того, «Металлург» и СКА на пути к совместному финалу, несмотря на отчаянное сопротивление соперников по ходу матчей, проиграли только по одной встрече!

Да, ярких матчей с участием этих команд было немало. На Западе казалось, что серии с московским «Динамо», а потом и ярославским «Локомотивом» могли бы пойти для СКА по совсем иному сценарию. Так ведь не пошли же.

Ну, а говорить о «Магнитке», которая в полуфинале и финале Востока повесила по «баранке» астанинскому «Барысу» и даже казанскому «Ак Барсу», и вовсе страшно.

В ожидании семи матчей.

И именно поэтому финал ожидается с особым интересом и нетерпением. Противостояние двух лучших команд лиги просто не может быть пресным и скучным.

Не может оно быть и однозначным. Доминация одного из клубов станет в финале такой же сенсацией, как стали бы на предыдущей стадии победы «Локомотива» и «Ак Барса».

От ярославцев и казанцев ждали подвигов в отдельных матчах, ждали, что они смогут навязать борьбу, и они это сделали, пусть ни разу и не выиграли на двоих даже сражения. Но и одни, и другие явно уступали фаворитам по классу, балансу и глубине состава.

Теперь же друг на друга вышли соперники, вполне сопоставимые по силе, отлично готовые к сражениям. В конце концов, именно СКА и «Металлург» выиграли последние два Кубка Гагарина.

И болельщики вправе ожидать, что все на этот раз решится в максимально возможном количестве матчей, и плей-офф-2017 не войдет в историю хоккея, как тот, где ни одна серия не дошла до седьмой встречи.

Атака на атаку.

Говоря о составах, нужно отметить, что в финале встретятся не только две самые классные команды, но и две самые сбалансированные.

По большому счету, ни у СКА, ни у «Металлурга» нет бросающихся в глаза слабых мест.

Да, «Магнитка», как будто бы, выезжает на своем первом звене, где Сергей Мозякин и Данис Зарипов при активной помощи Яна Коваржа и гиперрезультативного защитника Криса Ли, словно скорлупки, вскрывают любую оборону.

Безусловно, потеря любого из этой четверки ударит по «Металлургу» очень серьезно, но разве для СКА вылет из строя, например, Никиты Гусева или Вадима Шипачева обернется меньшими проблемами?

Что важно, при достаточной надежности оборон и отличных действий голкиперов, обе команды особенно хороши в атаке.

У «Магнитки» основную часть голов забивает действительно первое звено, а остальные работают на баланс и команду, в то время как у СКА есть две ударных тройки, но угрозы можно ждать вообще от любого сочетания.

И именно в атаке будет решаться исход этой серии. Кто лучше распорядится своими шансами, которых у соперников будет предостаточно, кто лучше подберет ключи к игре голкиперов, тот и станет обладателем Кубка Гагарина.

Ну, а по-другому в серии двух самых забивающих команд плей-офф (при том, что они провели меньше матчей, чем те же «Локомотив» и «Ак Барс»), быть и не может.

Тренерская дуэль.

Особенный интерес в этом году представляет тренерская дуэль. Противостояние Вячеслава Быкова и Зинэтулы Билялетдинова два года назад — это было вкусно. Интересным было и сражение Дмитрия Квартальнова с Ильей Воробьевым в прошлом сезоне в финале Кубка Гагарина.

Но встреча Олега Знарка с тем же Воробьевым сейчас — уровень интриги совсем иного порядка!

Сейчас в финале Кубка Гагарина сойдутся команды двух тренеров сборной России, каждый из которых уже выигрывал главный трофей лиги.

Успехи Знарка пока остаются в динамовском периоде его карьеры, ну, а Воробьев является действующим обладателем трофея с «Магниткой».

И недооценивать значимость тренерской дуэли для самих специалистов не стоит. Особенно для Знарка.

Именно Воробьев является самым перспективным российским тренером, и его уже начинают потихоньку рассматривать как потенциального следующего главного тренера национальной команды.

Да, с виду ситуация Знарка у руля сборной выглядит безоблачной, но если присмотреться, то все не так просто. Победа на чемпионате мира по хоккею в 2014 году остается единственным значимым достижением специалиста с немецким паспортом во главе сборной.

Маловато, особенно если учесть, что тогда состав России благодаря мощнейшему энхаэловскому десанту значительно превосходил по классу всех конкурентов, а с тех пор команда Знарка проиграла уже два мировых форума и дошла только до полуфинала Кубка мира.

Да, лейтмотивом осеннего выступления в Торонто и Монреале были слова о том, что национальная команда смотрелась достойно и даже смогла навязать борьбу непобедимым в своем оптимальном составе канадцам….

Разве для этого Олега Валерьевича ставили во главу национальной команды? А ведь еще на Кубке мира была слишком отчетливо видна разница в тренерском классе между рулевым Канады Маком Бэбкоком и наставником сборной России….

Майк Бэбкок, конечно, не зря считается лучшим тренером мира, но жалобы Знарка на то, что у Канады против наших ведущих звений выходили сдерживающие сочетания, не давая развернуться лидерам сборной России, выглядели откровенно не очень солидно….

А уже представить себе семисекундную смену для любого игрока сборной России, какие пару раз проводил иногда, например, в финале прошлогоднего Кубка Стэнли у «Питтсбурга» Джастин Шульц, и вовсе невозможно.

У нас играют четыре звена подряд, и они же выходят на большинство, практически не меняя сочетаний. В крайнем случае можно прибегнуть к хитрому тактическому ходу и перейти на игру в три тройки….

В общем, если Знарок проиграет Воробьеву в финальной серии, а затем еще и не выиграет чемпионат мира, вопрос о том, кому тренировать сборную России в Пхенчхане-2018, может неожиданно возникнуть, словно из ниоткуда.

Кто станет династией?

Еще одной интригой этой серии является вопрос, какая же из этих двух команд станет настоящей «династией», как принято именовать за океаном команды, на протяжении многих лет находящиеся в топе и выигрывающие при этом несколько (от трех и больше) главных трофеев за относительно короткий промежуток времени.

СКА, конечно, даже в случае общей победы такой династией еще не станет, но этот Кубок Гагарина станет для питерских армейцев вторым за три года, и серьезный шаг, фактически предпоследний, к этому статусу будет сделан.

А вот «Магнитка», выигравшая за три последних сезона трофей имени Гагарина дважды, как раз абсолютно точно станет величайшей командой в истории Континентальной хоккейной лиги, если Сергей Мозякин снова поднимет после решающего матча над головой главный трофей.

И здесь на руку магнитогорцам играет одно из немногих отличий российского варианта регламента плей-офф от заокеанского.

В НХЛ преимущество своей площадки было бы у СКА, потому что питерцы набрали в регулярном чемпионате аж на 13 очков больше.

В КХЛ же серия начнется в Магнитогорске, так как команда Ильи Воробьева, в отличие от соперника, первенствовала по итогам чемпионата в своей конференции.

Мелочей в плей-офф не бывает, и это обстоятельство вполне может оказаться решающим.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Металлурга» — 4−3.