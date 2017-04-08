Яковлев: ХК «Локомотив» рассчитывает подписать новый контракт с Гавриковым
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Локомотив» рассчитывает на подписание нового контракта с защитником сборной России Владиславом Гавриковым, заявил президент ярославского хоккейного клуба Юрий Яковлев.
Контракт Гаврикова с «Локомотивом» истекает 30 апреля. В марте агент 21-летнего игрока Дэн Мильштейн сообщил «Р-Спорт», что клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение Гаврикову.
«Гавриков воспитанник “Локомотива”, коренной ярославец. И, естественно, мы рассчитываем на него, на то, что он продолжит играть в родном городе и клубе, где ему дали путевку в большую спортивную жизнь. Сейчас Владислав вызван в сборную страны, и мы, естественно, желаем ему удачи», — сказал Яковлев в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Гавриков провел три сезона в КХЛ, в 136 матчах за «Локомотив» защитник набрал 21 очко (8 голов и 13 передач) при показателе полезности «плюс 32».
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