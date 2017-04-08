Форвард из Чехии будет играть за хабаровский «Амур»

Чешский форвард Марек Квапил присоединится к «Амуру». Хабаровский клуб достиг договоренности о подписании контракта с этим игроком. Соглашение рассчитано на один год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейной команды.

Марек Квапил родился в 1985 году в словацком городе Илава. Он воспитанник команды «Дукла». Марек Квапил — крайний нападающий. В КХЛ выступал в составе команд «Динамо» Москва, «Северсталь», «Медвешчак» и «Нефтехимик». Имеет ряд наград. В прошедшем сезоне играл за чешский клуб «Комета» Брно, где в 49 матчах набрал 40 очков — 15 голов и 25 результативных передач.