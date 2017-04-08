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8 апреля 2017, 0:57 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Кто выиграет Кубок Гагарина? Почему победит СКА

Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина. Корреспонденты «СЭ» предсказывают ее победителя.

Корреспондент СЭ Михаил <span class=error>ЗИСЛИС</span> верит в победу армейцев в главной серии сезона. Увеличить
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УРАЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ

Больших сомнений в том, кто является главным претендентом на Кубок Гагарина, не было еще до начала сезона. Регулярный чемпионат и плей-офф только подтвердили эту совершенно не оригинальную мысль. Сильнейший подбор игроков в КХЛ, длинная скамейка, лучший в стране тренерский штаб, влиятельное руководство, ограждающее команду от всех околохоккейных и судейских проблем, уверенная игра на пути к финалу — разве этого недостаточно, чтобы считать, что СКА окажется сильнее и в серии с «Магниткой»? Даже слова вице-президента уральцев Геннадия Величкина в интервью «СЭ о том, что именно армейская команда — фаворит, не кажутся дежурным комплиментом по отношению к армейцам.

Третий выход «Металлурга» в финал за четыре года — это достижение, которым можно гордиться. Без шуток. Уральцы легко справляются с таким последствием выигрыша титулов, как кубковое «похмелье». Если они выиграют и сейчас, то станут первой в истории КХЛ командой-династией. То есть клубом, взявшим несколько чемпионств за короткий срок. Но им еще не приходилось сталкиваться с таким космическим по своему потенциалу оппонентом, который его ждет сейчас. При всем уважении к ЦСКА, год назад считавшемуся стопроцентным фаворитом в финале, игра петербуржцев разнообразна, а в их составе больше звезд. К тому же, положа руку на сердце, им в плей-офф пока почти не приходилось играть на максимуме. Они справлялись с неприятными соперниками на классе и еще могут прибавить.

«Магнитке» обязательно потребуется время, чтобы подстроиться под армейцев. Уровень противостояния на «Востоке», кажется, пониже. Ни «Ак Барс», ни «Барыс», ни тем более «Куньлунь» и близко не обладали сравнимым по глубине составом не только со СКА, но и с московским «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом». Как ни старалась ударная тройка Бойда, игравшая классно, но без поддержки остальных звеньев команде из Астаны ловить было нечего.

Даже у казанцев, считающихся по финансовым возможностям в КХЛ олигархами, во втором звене вместе с лучшим центральным нападающим команды Ткачевым выходили работоспособные, но не выдающиеся по своим атакующим талантам Чибисов и Токранов. Окажись они в том же СКА, шансов выбраться дальше фарм-клуба они имели бы немного. Тогда как у армейцев игрок уровня сборной России Прохоркин поднялся до третьей тройки только потому, что травмировался Дацюк. Вместе с ним выходят обладатели разных медалей чемпионатов мира Широков и Плотников. Роскошная шайба последнего в ворота «Локомотива» стала украшением финалов конференций. Каков уровень!

ТРЕНЕРСКИЙ ФАКТОР

Можно закрыть тройку Шипачева, которая в равных составах в плей-офф не очень заметна. Но есть еще Ковальчук, что делать с ним? Даже нападающий четвертого звена Барабанов, в первой половине сезона по делу вызвавшийся в сборную, способен решить эпизод самостоятельно. Олег Знарок может позволить оставить в запасе защитника с опытом золотых чемпионатов мира Яковлева. Им компанию часто составляют недавние лидеры молодежных сборных России Хохлачев и Дергачев.

Есть еще один фактор. Тренерский. Олег Знарок раньше только один раз играл в плей-офф с действующим чемпионом КХЛ — в 2010 году с «Ак Барсом», сумев со скромным ХК МВД довести дело до седьмого матча. Сейчас у него при всех его заслугах есть дополнительная мотивация. Обыгрываешь Илью Воробьева и «Металлург» — значит, ты, без сомнений, номер один в КХЛ. Закрыть первую тройку «Магнитки» — это показатель твоего тренерского мастерства. Если не сумеешь этого сделать хотя бы частично, то получишь жирный минус в резюме.

СКА может попробовать забрать шайбу или попытаться разменять Мозякина с партнерами на свое силовое звено. Но я выскажу непопулярную точку зрения, которая почти не встречается в рассуждениях разнообразных экспертов. Ключевой игрок «Магнитки» это не кто-то из звездных ветеранов, не Коварж и не вратарь Кошечкин. Это канадский защитник Ли. Тот, кто смотрел последние серии плей-офф как в КХЛ, так и в НХЛ, понимает, насколько важно иметь в обороне игрока с таким богатым техническим арсеналом. Он обеспечивает контроль шайбы, гарантирует хороший переход в атаку и дирижирует большинством. В чемпионском «Питтсбурге» ту же самую роль исполнял самый недооцененный игрок команды Летанг, оставшийся в тени Кросби, Малкина, Кесселла и Бонино. Если постоянно играть с Ли в корпус, не давая ему спокойно начинать атаки, и всеми возможными способами пытаться вывести его из равновесия, то потенциал тройки Коваржа снизится чуть ли не на половину.

У «Магнитки» еще есть смертельное большинство. Хотя СКА в этом плане не сильно отстает, а его игра в меньшинстве близка к идеалу. Уверен, что арбитры не станут главными действующими лицами в финальной серии и дадут соперникам поиграть. В таких условиях петербуржцам придется легче. Наибольшие проблемы у них возникали, когда их оппоненты играли очень активно, прессовали защитников и убыстряли темп. «Магнитка» тоже способна иногда взорваться, но ей привычнее действовать на средних скоростях. Действующий обладатель Кубка Гагарина очень хорош. В то же время уязвимые стороны у него есть. Как есть и возможности у СКА, чтобы на них сыграть.

ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА

Первый матч — сегодня в 15.00 (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD), второй — 10 апреля в 17.00, третий — 12 апреля в 19.30, четвертый — 14 апреля в 19.30.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша Кубка Гагарина получают команды с более высоким номером посева. В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер играет с наименьшим номером, второй по счету — с предпоследним, и так далее. Пятые, шестые и седьмые матчи, если потребуется, пройдут 16, 18 и 20 апреля.

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Новости КХЛ

«Магнитка» и СКА начинают финальную серию хоккейного Кубка Гагарина

«Магнитка» и СКА начинают финальную серию хоккейного Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина по хоккею между магнитогорским «Металлургом» и СКА стартует в субботу. Первые два матча пройдут в Магнитогорске на площадке «Металлурга», который будет хозяином льда и в возможной седьмой игре серии.
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