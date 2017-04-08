Кто выиграет Кубок Гагарина? Почему победит СКА
Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина. Корреспонденты «СЭ» предсказывают ее победителя.
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УРАЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ
Больших сомнений в том, кто является главным претендентом на Кубок Гагарина, не было еще до начала сезона. Регулярный чемпионат и
Третий выход «Металлурга» в финал за четыре года — это достижение, которым можно гордиться. Без шуток. Уральцы легко справляются с таким последствием выигрыша титулов, как кубковое «похмелье». Если они выиграют и сейчас, то станут первой в истории КХЛ
«Магнитке» обязательно потребуется время, чтобы подстроиться под армейцев. Уровень противостояния на «Востоке», кажется, пониже. Ни «Ак Барс», ни «Барыс», ни тем более «Куньлунь» и близко не обладали сравнимым по глубине составом не только со СКА, но и с московским «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом». Как ни старалась ударная тройка Бойда, игравшая классно, но без поддержки остальных звеньев команде из Астаны ловить было нечего.
Даже у казанцев, считающихся по финансовым возможностям в КХЛ олигархами, во втором звене вместе с лучшим центральным нападающим команды Ткачевым выходили работоспособные, но не выдающиеся по своим атакующим талантам Чибисов и Токранов. Окажись они в том же СКА, шансов выбраться дальше
ТРЕНЕРСКИЙ ФАКТОР
Можно закрыть тройку Шипачева, которая в равных составах в
Есть еще один фактор. Тренерский. Олег Знарок раньше только один раз играл в
СКА может попробовать забрать шайбу или попытаться разменять Мозякина с партнерами на свое силовое звено. Но я выскажу непопулярную точку зрения, которая почти не встречается в рассуждениях разнообразных экспертов. Ключевой игрок «Магнитки» это не
У «Магнитки» еще есть смертельное большинство. Хотя СКА в этом плане не сильно отстает, а его игра в меньшинстве близка к идеалу. Уверен, что арбитры не станут главными действующими лицами в финальной серии и дадут соперникам поиграть. В таких условиях петербуржцам придется легче. Наибольшие проблемы у них возникали, когда их оппоненты играли очень активно, прессовали защитников и убыстряли темп. «Магнитка» тоже способна иногда взорваться, но ей привычнее действовать на средних скоростях. Действующий обладатель Кубка Гагарина очень хорош. В то же время уязвимые стороны у него есть. Как есть и возможности у СКА, чтобы на них сыграть.
ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА
Первый матч — сегодня в 15.00 (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD), второй — 10 апреля в 17.00, третий — 12 апреля в 19.30, четвертый — 14 апреля в 19.30.
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша Кубка Гагарина получают команды с более высоким номером посева. В каждой конференции пары для каждой стадии
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