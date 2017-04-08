Кто выиграет Кубок Гагарина? Почему победит «Магнитка»

ПРИМЕР НХЛ НЕ РАБОТАЕТ

Существует множество разных поверий о том, кто же именно выигрывает для команды плей-офф. Вратари, топовые защитники, проводящие по 30 минут на льду, третьи звенья. Вариантов уйма, но все они сходятся в одном: роль суперзвездных форвардов в современном хоккее на кубковой стадии стала куда ниже, чем-то было еще 20 — 30 лет назад. И поэтому в «Питтсбурге» есть Малкин с Кросби, но так выходит, что их роль в победе в Кубке Стэнли-2016 оказывается ничуть не выше, чем у Бонино, Кессела или Хагелина.

Однако здесь тот редкий случай, когда будет уместно сказать: «Энхаэловский пример в наших реалиях не срабатывает». Почему?

Все просто: НХЛ — лига сбалансированная, иногда даже с перебором. Сколько за океаном Малкиных, Кросби и Макдэвидов, столько же и Бержеронов, Тэйвзов, Копитаров, а вслед за ними Даути, Уэберов и Власиков. На определенном отрезке плей-офф можно закрыть любого хоккеиста и любое звено. Тем более что наигранные годами тройки нападения все активнее уходят в прошлое: сверкнули один сезон те же «тройняшки», но уже на следующий год выяснилось, что по-настоящему крутой форвард среди них лишь один. Да, есть многолетние звездные парочки вроде связок Овечкин — Бэкстрем или Сегин — Бенн, но не более: потолок зарплат убивает любую возможность превратить их в супертрио.

Но в КХЛ не работают те же правила, что и в НХЛ. В Магнитогорске Майк Кинэн и Илья Воробьев сумели собрать лучшее звено в истории российского клубного хоккея — и в лиге за четыре сезона так и не нашлось адекватного им противодействия. И, поверьте, не найдется — пока Мозякин с Зариповым сами не уйдут на пенсию.

За четыре года существования тройки она провела 13 раундов в Кубке Гагарина, 12 из них — победных. Лишь дважды с космическим звеном «Магнитки» приключалась оказия, при которой хотя бы два форварда проводили серию ниже графика «очка за игру», а из 39 результатов в конкретной серии для конкретного игрока лишь в трех (!) случаях хоккеист набирал меньше трех очков (каждый раз — два).

И дело не в том, что Мозякин и Ко умеют лучше других бомбить слабенькие обороны вроде «Барыса» и «Куньлуня», главная их фишка — в стабильности. «Проваливались» они лишь против «Салавата» в 2014 году (3+4 на троих в 5 матчей) и, что любопытно, «Автомобилиста» в прошлом сезоне (4+7 в 6 матчах) — и если у Коваржа и Зарипова были и другие относительно неудачные серии, то главный бомбардир КХЛ Мозякин в оставшихся 11 случаях всегда добирался до отметки в 6 очков.

УРАЛЬСКИЕ МОНСТРЫ

Конечно, ключевое — это соперник. Да, «Магнитка» в этом Кубке Гагарина еще ни разу не сталкивалась с командой уровня СКА. Но это не отменяет первостепенного вопроса: а есть ли у армейцев реальное противоядие против тройки Коваржа как среди форвардов-универсалов, так и защитников?

В СКА есть три хоккеиста, у которых есть опыт игры в плей-офф против нападающих такого уровня (и выше, конечно) — но двое из них практически безнадежно травмированы, а третий — это Илья Ковальчук, никогда не отличавшийся умением играть «против».

У предыдущих финалистов — «Лева» и ЦСКА — были отнюдь не худшие кадровые ресурсы для борьбы со звеном Коваржа, чем у СКА. При всем уважении к Коскиранте, Широкову, Плотникову, Кетову и Каблукову, в них не видно тех спасителей питерского отечества, которые способны остановить уральских монстров. Размен лидеров? По мастерству и навыкам позиционных атак тройка Шипачева пусть немного, но уступает оппонентам, а хоккей без шайбы — мгновенная смерть для невских технарей. Защитники? Без Войнова и Чудинова оборона армейцев качественно проигрывает «Магнитке» и совсем не навевает ауру надежности. А Крис Ли в свои 36 набрал настолько божественную форму, что Олегу Знарку впору задуматься, как закрывать не только ведущую тройку, но и Бобби Орра кахаэловского разлива.

СКА неизбежно придется играть по бразильской системе: или они забьют больше, чем «коваржевцы», или уступят в серии. И этот фактор не может не радовать: уже в финале мы должны увидеть если не безбашенный хоккей, то уж точно не грустный монумент капканостроительства.

Главная проблема СКА перед стартом серии — при равенстве вратарских линий и преимуществе «Магнитки» в оборонительной у сегодняшних гостей нет того реального отрыва в качестве нападения, которого можно было ожидать после сумасшедшей трансферной кампании прошлого лета.

Опять же главенствует фактор Дацюка: без привычного партнера Илья Ковальчук, может, и не потерялся, но в эффективности сбавил на порядок. Плотников с Прохоркиным запомнились в плей-офф одним матчем, Барабанов — одним проходом, Хохлачев — попыткой подраться, Кетов — из пяти шайб забил три «Витязю» и одну в пустые ворота. Потенциал каждого из них велик, но и у «Магнитки» есть пока дремлющие джокеры: Александр Семин (0+2 в 13 матчах) и Томми Сантала, и вовсе не набравший ни одного очка.

Не верю, что эта серия может быть короткой: ни у одной из команд нет ресурсов, чтобы закончить все в четырех или пяти матчах. А в решающий момент, как это бывало в последние четыре года, ультрамастерство магнитогорских звезд сыграет решающую роль. И принесет «Металлургу» третий Кубок Гагарина.

ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА

Первый матч — сегодня в 15.00 (Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD), второй — 10 апреля в 17.00, третий — 12 апреля в 19.30, четвертый — 14 апреля в 19.30.