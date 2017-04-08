«Магнитка» и СКА начинают финальную серию хоккейного Кубка Гагарина

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До решающей серии сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) добрались вторая команда по итогам регулярного сезона в Западной конференции и лучший клуб Восточной конференции. В регулярном чемпионате СКА набрал 137 очков против 124 у «Металлурга», однако уступил первый номер посева в конференции ЦСКА и, как следствие, именно «Магнитка» получила преимущество своей площадки в финале.

Преимущество обоих клубов в своих конференциях в нынешнем плей-офф сомнений не вызывало: «Металлург» и СКА проиграли лишь один матч за три серии до четырех побед, причем в полуфинале Кубка Гагарина не отдали своим соперникам ни одной встречи. «Металлург» переиграл неуступчивый казанский «Ак Барс», тогда как команда из Санкт-Петербурга оказалась сильнее ярославского «Локомотива», который в четвертьфинале победил ЦСКА.

Оба финалиста Кубка Гагарина сильны прежде всего в нападении и игре в большинстве. В составе «Металлурга» выделяется первое звено, где выступают Сергей Мозякин, Ян Коварж и Данис Зарипов, лидирующие в списке лучших бомбардиров плей-офф. Зарипов забросил в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 15 шайб, Мозякин сделал 15 передач (при шести голах), а Коварж набрал больше всех очков — 23 (9+14). Защитник «Металлурга» Крис Ли лидирует по количеству голевых передач — 17.

Лидеры атак СКА Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов забивают не так много — 14 шайб на троих, при этом после травмы Павла Дацюка не так результативно первое звено, где на счету Ильи Ковальчука всего пять голов и шесть набранных очков. Травмы Дацюка и защитника Вячеслава Войнова могут сказаться на итоговом результате команды из Санкт-Петербурга.

В полуфинальной серии с «Ак Барсом» «Металлург» отлично сыграл в обороне, пропустив в четырех матчах четыре шайбы. При этом если тренер СКА Олег Знарок в равной мере использовал в плей-офф обоих голкиперов — Микко Коскинена и Игоря Шестеркина, его магнитогорский коллега Илья Воробьев сделал ставку на Василия Кошечкина, тогда как его 20-летний сменщик Илья Самсонов на лед выходил лишь в двух матчах.

Тренеры-победители

Оба специалиста уже выигрывали Кубок Гагарина. «Металлург» победил в прошлом году под руководством тренера-дебютанта Ильи Воробьева, и для «Магнитки» это был второй успех — в 2014 году «Металлург» впервые стал чемпионом КХЛ. В случае очередной победы «Металлург» первым в лиге выиграет Кубок Гагарина в третий раз. Успех СКА позволит клубу из Санкт-Петербурга повторить достижение «Металлурга», «Ак Барса» и московского «Динамо», которые выигрывали главный трофей дважды. В 2012 и 2013 годах динамовцы выиграли Кубок Гагарина под руководством нынешнего наставника СКА и сборной России Знарка, который может стать первым тренером, завоевавшим трофей трижды.

СКА впервые выиграл Кубок Гагарина в 2015 году под руководством Вячеслава Быкова, и это была первая победа в чемпионате в истории команды. «Металлург» же, помимо двух Кубков Гагарина, имеет в своем послужном списке титулы чемпиона России в 1999, 2001 и 2006 годах.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 8.04.2017, 15:00 -:- Металлург Мг СКА

Финальная серия Кубка Гагарина пройдет до четырех побед. 8 и 10 апреля команды сыграют в Магнитогорске, 12 и 14 апреля — в Санкт-Петербурге. Если понадобится, будут сыграны матчи 16 и 20 апреля в Магнитогорске, а также 18 апреля в городе на Неве.

Кубок Гагарина по хоккею разыгрывается с 2008 года. Помимо «Металлурга», «Ак Барса» и «Динамо», которые владели трофеем дважды, кубок выигрывали уфимский «Салават Юлаев» и СКА. Год назад в финале «Металлург» победил ЦСКА в семи матчах.