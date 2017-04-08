«Магнитка» и СКА начинают финальную серию хоккейного Кубка Гагарина
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина по хоккею между магнитогорским «Металлургом» и СКА стартует в субботу. Первые два матча пройдут в Магнитогорске на площадке «Металлурга», который будет хозяином льда и в возможной седьмой игре серии.
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До решающей серии сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) добрались вторая команда по итогам регулярного сезона в Западной конференции и лучший клуб Восточной конференции. В регулярном чемпионате СКА набрал 137 очков против 124 у «Металлурга», однако уступил первый номер посева в конференции ЦСКА и, как следствие, именно «Магнитка» получила преимущество своей площадки в финале.
Преимущество обоих клубов в своих конференциях в нынешнем
Оба финалиста Кубка Гагарина сильны прежде всего в нападении и игре в большинстве. В составе «Металлурга» выделяется первое звено, где выступают Сергей Мозякин, Ян Коварж и Данис Зарипов, лидирующие в списке лучших бомбардиров
Лидеры атак СКА Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов забивают не так много — 14 шайб на троих, при этом после травмы Павла Дацюка не так результативно первое звено, где на счету Ильи Ковальчука всего пять голов и шесть набранных очков. Травмы Дацюка и защитника Вячеслава Войнова могут сказаться на итоговом результате команды из
В полуфинальной серии с «Ак Барсом» «Металлург» отлично сыграл в обороне, пропустив в четырех матчах четыре шайбы. При этом если тренер СКА Олег Знарок в равной мере использовал в
Тренеры-победители
Оба специалиста уже выигрывали Кубок Гагарина. «Металлург» победил в прошлом году под руководством
СКА впервые выиграл Кубок Гагарина в 2015 году под руководством Вячеслава Быкова, и это была первая победа в чемпионате в истории команды. «Металлург» же, помимо двух Кубков Гагарина, имеет в своем послужном списке титулы чемпиона России в 1999, 2001 и 2006 годах.
Финальная серия Кубка Гагарина пройдет до четырех побед. 8 и 10 апреля команды сыграют в Магнитогорске, 12 и 14 апреля — в
Кубок Гагарина по хоккею разыгрывается с 2008 года. Помимо «Металлурга», «Ак Барса» и «Динамо», которые владели трофеем дважды, кубок выигрывали уфимский «Салават Юлаев» и СКА. Год назад в финале «Металлург» победил ЦСКА в семи матчах.
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