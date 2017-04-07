Роман Ротенберг: Выход в финал СКА и «Магнитки» — показатель профессиональной работы клубов
Первый
вице-президент ФХР и вице-президент СКА накануне финальной серии рассказал о смене поколений в КХЛ, высказал мнение о том, как складывается текущий розыгрыш плей-офф, подготовке к чемпионату мира и Олимпиаде.
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КОНКУРЕНЦИЯ В ЛИГЕ НЕ ПРОСЕДАЕТ
— Оба финалиста Кубка Гагарина выиграли финалы конференций всухую. С другой стороны, «Локомотив» имел шанс победить в каждом из четырех матчей со СКА.
— Да и серия с «Динамо» была очень сложной. Каждая игра проходила на высоких скоростях, разница была в одну шайбу, борьба шла на всех участках льда. Так же и с «Локомотивом» — очень серьезная серия. У ярославцев — молодая команда. Если сравнивать СКА с «Динамо», то у москвичей средний возраст повыше, а у нас с «Локомотивом» равные по возрасту команды, по динамике, по движению, и была равная борьба.
— То есть конкуренция в лиге не проседает?
— Конкуренция не проседает. У нас все больше молодых игроков, которые начали проявлять себя в этом сезоне. Средний возраст многих команд снизился, они становятся моложе. И это говорит о том, что у нас идет смена поколений. Это тоже немаловажный фактор. Вы же видели, у нашей сборной на последнем этапе Евротура средний возраст был 23 года. И наша команда выиграла этот турнир. Это говорит о том, что у нас есть хорошие ребята, которым нужно давать шанс, и они должны себя проявлять. У СКА в этом сезоне хорошо себя проявляют Барабанов и Рыков, защитник 1997 года рождения. И в «Магнитке» есть молодые ребята, которые хорошо играют — например, Береглазов. Он здорово проявляется себя и в клубе, и в сборной. Смена поколений налицо. Конечно, когда команда побеждает, нужно говорить не только об игроках, но и о тренерском штабе, об управленческой работе. Так как работа эта проходит на хорошем профессиональном уровне — это дает свои плоды.
ЕСТЬ ШАНС, ЧТО ДАЦЮК И ВОЙНОВ СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ
— И
— Это говорит о том, что на сегодняшний день в тех командах, которые побеждают, работа выстроена более профессионально, чем у других. Но счет
— Дацюк с Войновым приехали в Магнитогорск?
— Сейчас их здесь нет. Но есть шанс, что в финале они сыграют.
ЕСЛИ ОТПУСТЯТ ОВЕЧКИНА, ПОЙДЕТ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
— Надежды на энхаэловцев на Олимпиаде еще есть?
— Как говорит Рене Фазель, всегда остается вариант, чудеса случаются. Если МОК выделит средства… Правда, Международный олимпийский комитет уже тоже объявил, что Олимпиада будет без игроков НХЛ. Но на самом высоком уровне. Как это было до 1998 года. Они же не могут выделить все средства, которые они зарабатывают, только на хоккей. Их можно в этой ситуации понять. На сегодняшний день позиции всех сторон понятны. Но мы все следим за ситуацией. Допустим, НХЛ отпускает на Игры Овечкина. Вы же понимаете, что пойдут вопросы: почему только Овечкин? Почему у сборной России будет конкурентное преимущество? Тогда нужно отпускать Сидни Кросби. Если едет Кросби — тогда и из сборной США
— Если на Олимпиаду НХЛ не едет, то зачем брать энхаэловцев на чемпионат мира? Какой смысл, если они могут не поехать? Или надо брать тех, у кого заканчиваются контракты, кто может перебраться в КХЛ? Кузнецов, Орлов.
— Здесь надо смотреть по каждому игроку индивидуально. Если игрок возвращается и имеет возможность сыграть на Олимпиаде — это совершенно другая история.
— Я разговаривал с Томом Ренни, главой Hockey Canada (Ассоциация хоккея Канады — Прим. «СЭ»), и он сказал, что канадцы не будут устраивать из чемпионата мира просмотр под Олимпиаду. Что взять золото значительно важнее.
— И у нас всегда стоит задача выиграть все турниры. Мы постоянно говорим об этом во всех наших сборных. И здесь не идет речь о том, чтобы
— У ряда наших энхаэловцев заканчиваются контракты. Кузнецов тот же самый, Радулов. Будут ли им сделаны
— Есть неограниченно свободные агенты, а есть ограниченно, права на которых в КХЛ принадлежат разным клубам. Нужно нам с клубами вести эти переговоры. Если
Игорь ЕРОНКО
из Магнитогорска.
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