КОНКУРЕНЦИЯ В ЛИГЕ НЕ ПРОСЕДАЕТ

— Оба финалиста Кубка Гагарина выиграли финалы конференций всухую. С другой стороны, «Локомотив» имел шанс победить в каждом из четырех матчей со СКА.

— Да и серия с «Динамо» была очень сложной. Каждая игра проходила на высоких скоростях, разница была в одну шайбу, борьба шла на всех участках льда. Так же и с «Локомотивом» — очень серьезная серия. У ярославцев — молодая команда. Если сравнивать СКА с «Динамо», то у москвичей средний возраст повыше, а у нас с «Локомотивом» равные по возрасту команды, по динамике, по движению, и была равная борьба.

— То есть конкуренция в лиге не проседает?

— Конкуренция не проседает. У нас все больше молодых игроков, которые начали проявлять себя в этом сезоне. Средний возраст многих команд снизился, они становятся моложе. И это говорит о том, что у нас идет смена поколений. Это тоже немаловажный фактор. Вы же видели, у нашей сборной на последнем этапе Евротура средний возраст был 23 года. И наша команда выиграла этот турнир. Это говорит о том, что у нас есть хорошие ребята, которым нужно давать шанс, и они должны себя проявлять. У СКА в этом сезоне хорошо себя проявляют Барабанов и Рыков, защитник 1997 года рождения. И в «Магнитке» есть молодые ребята, которые хорошо играют — например, Береглазов. Он здорово проявляется себя и в клубе, и в сборной. Смена поколений налицо. Конечно, когда команда побеждает, нужно говорить не только об игроках, но и о тренерском штабе, об управленческой работе. Так как работа эта проходит на хорошем профессиональном уровне — это дает свои плоды.

ЕСТЬ ШАНС, ЧТО ДАЦЮК И ВОЙНОВ СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ

— И все-таки — в плей-офф не было ни одной семиматчевой серии, причем немало было «сухих» побед. О чем это говорит?

— Это говорит о том, что на сегодняшний день в тех командах, которые побеждают, работа выстроена более профессионально, чем у других. Но счет все-таки не самый главный показатель. Надо смотреть конкретные игры. Вспомните серию СКА с «Локомотивом». Ярославцы вели 4:2 за пять минут до конца первого матча серии. Доведи они встречу до победы — уже не было бы сухой победы, все могло сложиться по-другому. И таких примеров очень много. У «Магнитки» с «Барысом», да и с «Ак Барсом»: казанцы вели в счете в третьем матче, но Зарипов в самом конце забил два гола, перевернув ход встречи. Поэтому здесь надо смотреть на качество самой игры. Погружаться в эти детали. И тогда уже будет совершенно иная картина.

— Дацюк с Войновым приехали в Магнитогорск?

— Сейчас их здесь нет. Но есть шанс, что в финале они сыграют.

ЕСЛИ ОТПУСТЯТ ОВЕЧКИНА, ПОЙДЕТ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

— Надежды на энхаэловцев на Олимпиаде еще есть?

— Как говорит Рене Фазель, всегда остается вариант, чудеса случаются. Если МОК выделит средства… Правда, Международный олимпийский комитет уже тоже объявил, что Олимпиада будет без игроков НХЛ. Но на самом высоком уровне. Как это было до 1998 года. Они же не могут выделить все средства, которые они зарабатывают, только на хоккей. Их можно в этой ситуации понять. На сегодняшний день позиции всех сторон понятны. Но мы все следим за ситуацией. Допустим, НХЛ отпускает на Игры Овечкина. Вы же понимаете, что пойдут вопросы: почему только Овечкин? Почему у сборной России будет конкурентное преимущество? Тогда нужно отпускать Сидни Кросби. Если едет Кросби — тогда и из сборной США кого-то надо отпустить. А там и Швеция подключится. Пойдет цепная реакция.

— Если на Олимпиаду НХЛ не едет, то зачем брать энхаэловцев на чемпионат мира? Какой смысл, если они могут не поехать? Или надо брать тех, у кого заканчиваются контракты, кто может перебраться в КХЛ? Кузнецов, Орлов.

— Здесь надо смотреть по каждому игроку индивидуально. Если игрок возвращается и имеет возможность сыграть на Олимпиаде — это совершенно другая история.

— Я разговаривал с Томом Ренни, главой Hockey Canada (Ассоциация хоккея Канады — Прим. «СЭ»), и он сказал, что канадцы не будут устраивать из чемпионата мира просмотр под Олимпиаду. Что взять золото значительно важнее.

— И у нас всегда стоит задача выиграть все турниры. Мы постоянно говорим об этом во всех наших сборных. И здесь не идет речь о том, чтобы кого-то просматривать на чемпионате мира. Речь идет о том, чтобы готовиться к Олимпиаде. Это две разные вещи. Чемпионат мира завершает цикл подготовки к Играм, мы выходим на финишную прямую, и мы поедем на ЧМ с намерением победить. Поэтому здесь надо смотреть индивидуально по каждому игроку. Например, по Проворову решение есть. Его вызывают в сборную. Но опять-таки — на сборы. А там уже тренеры будут смотреть, как дальше ситуация сложится. Никому никогда не гарантируется место в составе. Потому что есть конкуренция, во главе угла спортивный принцип. До чемпионата мира время еще есть. Посмотрим, как закончится регулярный чемпионат НХЛ. Глава нашей селекционной службы Алексей Жамнов был вчера на игре «Тампа Бэй» — «Торонто», и вы же знаете, как здорово сейчас играет Никита Кучеров. Да и вообще все наши ребята в «Тампе». Посмотрим, кто останется за бортом плей-офф. От этого будем отталкиваться.

— У ряда наших энхаэловцев заканчиваются контракты. Кузнецов тот же самый, Радулов. Будут ли им сделаны какие-то финансовые поблажки, повышенные контракты, будут ли их зарплаты выводить за потолок, если они вернутся?

— Есть неограниченно свободные агенты, а есть ограниченно, права на которых в КХЛ принадлежат разным клубам. Нужно нам с клубами вести эти переговоры. Если какой-то клуб решит вернуть игрока, конечно, мы со стороны ФХР поддержим эти начинания. И будем участвовать в переговорных процессах, если это понадобится, в том числе — по финансированию контракта этого игрока.

Игорь ЕРОНКО

из Магнитогорска.