«Локомотив» в ближайшее время подпишет новый контракт с Кудашовым

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«Локомотив» в сезоне-2016/17 дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 уступил СКА (Санкт-Петербург), ярославцы стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Кудашов возглавляет клуб с 2015 года.

«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», — сказал Яковлев.