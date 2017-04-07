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7 апреля 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» в ближайшее время подпишет новый контракт с Кудашовым

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Ярославский «Локомотив» договорился о новом контракте с главным тренером Алексеем Кудашовым, соглашение будет подписано в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» президент клуба Юрий Яковлев.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Ярославский Локомотив договорился о новом контракте с главным тренером Алексеем <span class=error>Кудашовым</span> соглашение будет подписано в ближайшее время заявил агентству Р-Спорт президент клуба Юрий <span class=error>Яковлев</span>. Увеличить
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«Локомотив» в сезоне-2016/17 дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 уступил СКА (Санкт-Петербург), ярославцы стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Кудашов возглавляет клуб с 2015 года.

«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», — сказал Яковлев.

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МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков с большой долей вероятности примет решение относительно своего перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» после матчей за сборную России. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.
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