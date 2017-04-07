«Локомотив» в ближайшее время подпишет новый контракт с Кудашовым
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Ярославский «Локомотив» договорился о новом контракте с главным тренером Алексеем Кудашовым, соглашение будет подписано в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» президент клуба Юрий Яковлев.
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«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», — сказал Яковлев.
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